باشگاه خبرنگاران جوان - شکلات تلخ منبع خوبی از آنتیاکسیدانها، ترکیبات ضدالتهاب و مواد مغذی ضروری است. به گزارش «Health» خوردن منظم آن میتواند به سلامت روده و قلب، علاوه بر سایر فواید کمک کند. با این حال، اکثر محصولات شکلات تلخ کالری و قند افزوده بالایی دارند، بنابراین بهتر است گاهی اوقات از آن لذت ببرید.
در برابر استرس اکسیداتیو و التهاب محافظت میکند
شکلات تلخ منبع عالی آنتیاکسیدانها، به ویژه فلاونوئیدها است. محصولات کاکائویی، مانند شکلات تلخ، در مقایسه با سایر غذاها، بیشترین درصد فلاونوئیدها دارند.فلاونوئیدها دارای خواص آنتیاکسیدانی هستند که سلولها را از آسیب و استرس اکسیداتیو محافظت میکنند، فرآیندی که با بسیاری از بیماریهای مزمن مانند برخی سرطانها و بیماریهای قلبی مرتبط است.
سلامت قلب
شکلات تلخ سرشار از ترکیبات ضدالتهابی و آنتیاکسیدانهاست که از عوامل خطر بیماریهای قلبی مانند تصلب شرایین، سطح بالای چربی و فشار خون بالا محافظت میکنند. خوردن شکلات تلخ با کاهش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب، حملات قلبی و سکته مغزی مرتبط است. خوردن شکلات عملکرد رگهای خونی و جریان خون را بهبود میبخشد و سطح کلسترول LDL، قند خون و تریگلیسیرید را کاهش میدهد که همگی میتوانند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را کاهش دهند.
سرشار از مواد معدنی
محصولات شکلات تلخ حاوی مقادیر شگفتآوری از مواد مغذی خاص هستند، مانند: مس، ماده معدنی که به عنوان کوفاکتور برای آنزیمهای دخیل در تولید انرژی عمل میکند.آهن که برای تولید هموگلوبین، پروتئینی که اکسیژن را در سراسر بدن حمل میکند، ضروری است. منیزیم، ماده معدنی ضروری برای تنظیم قند خون و فشار خون و انقباض عضلات .
سلامت روده
شکلات تلخ دارای مواد مغذی شناخته شده و مفید برای روده و دستگاه گوارش است. خوردن غذاهای غنی از فیبر پریبیوتیک، مانند شکلات تلخ، ممکن است به رشد باکتریهای مفید کمک کند. حمایت از سلامت روده ممکن است سلامت روان شما را نیز افزایش دهد، زیرا محققان دریافتند افرادی که شکلات تلخ میخورند، خلق و خوی بهتری را تجربه میکنند.از سوی دیگر، شکلات تلخ حاوی کالری نسبتا بالایی است و مصرف بیش از حد آن میتواند منجر به افزایش کالری و در نتیجه افزایش وزن شود.
از آنجا که شکلات تلخ حاوی کافئین و محرک است، مصرف بیش از حد آن میتواند منجر به عوارض جانبی مانند اختلالات خواب، اضطراب و عصبی شدن، به ویژه در افرادی که به کافئین حساسیت دارند شود. مصرف محصولات کاکائویی در مراحل پایانی بارداری ممکن است رگ خونی جنین به نام مجرای شریانی را منقبض کند که میتواند بر سلامت جنین تأثیر منفی بگذارد.
منبع: روزنامه هفت صبح