باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در مراسم اهدای ۳۴۵۹ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی اظهار کرد: در زمان ورود به بهزیستی، ۱۰ سیاست را ترسیم کردیم که یکی از این سیاست‌ها، توسعه کمی و کیفی مشارکت‌ها بوده است. براساس آن، ۱۳ چرخش تحول آفرین را ترسیم کردیم و یکی از این چرخش‌ها، حرکت از تمرکزگرایی به سمت مشارکت‌جویی و کاهش تمرکز است.

وی ادامه داد: برای تحقق این امر، زیست بوم جامعه مشارکت را در سازمان طراحی و ۱۲ سیاست راهبردی ترسیم کردیم؛ کاملا مشخص است در عرصه مشارکت باید از چه مسیری حرکت کنیم؟ برای بروز و ظهور این سیاست‌های ۱۲ گانه از ظرفیت محلات برای مشارکت استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه ۶ سرمایه مالی، فرهنگی، مادی، اجتماعی، انسانی و... در محله وجود دارد، گفت: سرمایه اجتماعی برای ما در مشارکت خیلی مهم است و این سرمایه شاخص‌های اطلاعات، ارتباطات توام با اعتماد و تشکیلات و تسهیلات یعنی تسهیل و تسریع کار‌ها در محله را در برمی‌گیرد. اگر این ظرفیت‌ها را به عدد ۱۲ راهبرد برسانیم می‌توانیم زیست بوم جامع مشارکت را در بهزیستی ترسیم کنیم و برای ترسیم آن چند بعد مهم مدنظر است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، یکی از محور‌های توسعه مشارکت، توسعه مشارکت‌های خرد است. در این باره ۳۰ پویش خلاقانه و نوآورانه در سازمان بهزیستی ترسیم شده و در چند ماه اخیر با یک پویش هزار میلیارد تومان مشارکت جذب شد.

حسینی تصریح کرد: سال گذشته از طریق همین پویش‌ها ۵ هزار میلیارد تومان مشارکت نقد و غیر نقد جذب شد و حدود ۳۷ درصد رشد مشارکت‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ داشتیم.

وی در ادامه از باز شدن درگاه مشارکت مردمی سازمان بهزیستی با همکاری رییس مجلس خبر داد و گفت: افراد در هر منطقه می‌توانند به بهزیستی کمک کنند و انتخاب کنند به حساب کدام منطقه واریز شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین درباره توسعه شبکه داوطلبان اظهار کرد: ظرفیت شبکه داوطلبان در بهزیستی بالاست، اما به خوبی استفاده نکردیم. در همین راستا ما به طور جدی وارد توسعه شبکه داوطلبان شدیم و به ۵ شبکه سلامت، توانمندسازی فرهنگی، عمرانی و فوق برنامه تقسیم کردیم.

حسینی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه با یک پویش، ۲۳ هزار متخصص شامل پزشک، روانشناس و مددکار به این شبکه پیوستند. ۱۱ هزار گروه داوطلب در کشور داریم که ۱۳۰ هزار داوطلب متخصص و تسهیلگر در این شبکه جای می‌گیرند که به طور جدی به دنبال ساماندهی آنها هستیم و مطالعات بین المللی انجام دادیم. با این نگاه هم بخش دولتی، هم عمومی و هم صنفی و علمی جامعه را باید وارد این موضوع کنیم و تاکنون ۱۸ تفاهم نامه منعقد شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه، درباره مسولیت اجتماعی گفت: برای این موضوع چند اقدام انجام دادیم؛ نقشه جامع مسئولیت اجتماعی کشور را به تفکیک استان و شهرستان مشخص کردیم. به دنبال این هستیم زیست بوم جامع مشارکت را در بهزیستی از خفتگی به فعل دربیارویم و اگر معجزه مشارکت مردم شکل بگیرد، سازمان بهزیستی کامل از دولت بی‌نیاز می‌شود.

