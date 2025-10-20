رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به رضایت ۷۷ درصدی مردم از عملکرد این پلیس، گفت: ما باید احساس ناامنی را در مجرم بیشتر کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد قنبری در نشست تخصصی بررسی طرح پیمایش سنجش میزان توان کشف جرایم و مدیریت جرم بر ایجاد احساس امنیت شهروندان، احساس امنیت را متاثر از دو مولفه "توان کشف جرم" و "مدیریت جرم" عنوان و برتلاش همکاران درارتقای عملیاتی این دو مولفه تأکید کرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا در بخشی از سخنان خود گفت: ما باید احساس ناامنی را در مجرمین افزایش دهیم و با تقویت توان داخلی در جهت ارتقای مأموریت‌ها تلاش کنیم تا در نهایت این اقدامات به تقویت روحیه، آرامش روانی و احساس امنیت اجتماعی منتهی شود.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام شده از شهروندانی که به پلیس آگاهی مراجعه کرده‌اند، افزود: بیش از ۷۷ درصد از پاسخ دهندگان از میزان احساس امنیت در جامعه ابراز رضایت کرده‌اند که نشان از تلاش شبانه روزی کارآگاهان و کارکنان در سراسر کشور دارد.

در ادامه این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اهمیت دقیق عوامل ایجاد احساس ناامنی در جامعه گفت: باید با شناسایی منشا این احساس از ظرفیت‌های داخلی و توان تخصصی کارکنان برای ایجاد امنیت پایدار بهره ببریم.

وی ادامه داد: تجهیز مراکز پلیس آگاهی به فناوری‌های نوین، برگزاری دوره‌های آموزشی و روان شناسی برای کارکنان، باید در دستورکار قرارگیرد و نظارت و ارزیابی به صورت مستمر باشد و رفع گره‌های سازمانی از جمله محور‌های اصلی ارتقای بهره وری در این حوزه است.

سردار قنبری تأکید کرد: با ترسیم سرفصل‌های آموزشی هدفمند و ایجاد ساختار نظارتی منسجم می‌توان عملکرد پلیس آگاهی را به صورت علمی و دقیق ارزیابی و تقویت کرد.

وی در پایان جلسه با تأکید بر رسالت و وظیفه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: قدرت واقعی پلیس در اعتماد مردم و آرامشی است که در دل جامعه می‌نشاند.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس آگاهی ، مجرمان
