کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به باغداران توصیه می‌شود که نسبت به تعجیل در برداشت میوه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به تعجیل در برداشت میوه های رسیده و انتقال به انبارهای مطمئن اقدام کنند.

 وی با تاکید بر حذف پاجوش در درختان افزود: کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع اجتناب کنند.

رفیعی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی، دامداران نسبت به جلوگیری از یخ زدگی آب جهت مصرف دام ها، کاهش دور آبیاری در مزارع پنبه و ذرت و پاکسازی نهر آب و عدم آبیاری مزارع و باغات اقدام کنند.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند.

براساس نقشه های هواشناسی امروز دوشنبه تنها در ارتفاعات جنوب و مرکز کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و وزش باد انتظار می رود و از اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر د بارش پراکنده رخ خواهد داد، روز سه شنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیش بینی می شود. همچنین از ساعات بعدازظهر در شرق اردبیل، گیلان و مازندران ابرناکی، بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد و کاهش نسبی دما خواهد بود.

روز  چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر ابرناکی و بارندگی ادامه دارد. پنجشنبه تنها در نوار شمالی کشور رگبار پراکنده انتظار می رود. سه شنبه در نیمه غربی و دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

اصلاح و لایروبی آبراهه‌ها در دستور کار کشاورزان قرار بگیرد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
