بسیاری از کاربران معتقدند که افزایش میزان رم در رایانه‌، راه‌حل جادویی برای افزایش سرعت دستگاه‌هایشان است، اما یک گزارش فنی جدید نشان داده است که این کار به این سادگی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در حالی که حافظه عامل مهمی در عملکرد کلی کامپیوتر است، اما تأثیر آن بسته به ماهیت استفاده، نوع سیستم و سایر اجزای دستگاه به طرز چشمگیری متفاوت است.

این گزارش نشان می‌دهد که افزایش مقدار رم ممکن است هیچ تفاوت محسوسی در عملکرد ایجاد نکند اگر سیستم از قبل از تمام ظرفیت موجود خود استفاده نکند.

به عنوان مثال، اگر رایانه‌ای ۱۶ گیگابایت رم داشته باشد و در طول استفاده عادی از ۸ گیگابایت تجاوز نکند، ارتقا به ۳۲ گیگابایت هیچ سرعت واقعی اضافه نمی‌کند.

کارشناسان تأیید می‌کنند که دلیل عملکرد کند بسیاری از رایانه‌ها کمبود حافظه نیست، بلکه کندی هارد دیسک، پردازنده ضعیف یا برنامه‌های زیادی است که در پس‌زمینه اجرا می‌شوند.

طبق این گزارش، افزایش حافظه در شرایط خاصی ضروری می‌شود، مانند هنگام اجرای برنامه‌های طراحی یا ویرایش ویدیو که به منابع زیادی نیاز دارند، یا هنگام استفاده از بازی‌های سنگین یا چندین پلتفرم توسعه نرم‌افزار.

همچنین، هنگام باز کردن تعداد زیادی تب در مرورگر‌های مدرن مانند کروم و اج، افزایش رم، وابستگی به فایل حافظه مجازی روی هارد دیسک را کاهش می‌دهد و سیستم را پاسخگوتر و روان‌تر می‌کند.

تعادل کلید اصلی است

این گزارش هشدار می‌دهد که ارتقاء حافظه بدون در نظر گرفتن سایر اجزا ممکن است صرفاً اتلاف پول باشد. یک کامپیوتر متعادل نیاز به سازگاری بین CPU، GPU، SSD و RAM دارد.

کارشناسان همچنین به کاربران توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری برای خرید، میزان استفاده از حافظه را از طریق ابزار‌های سیستمی رصد کنند تا مشخص شود که آیا واقعاً نشان‌دهنده بهبود عملکرد است یا خیر.

در نهایت، اضافه کردن حافظه بیشتر همیشه بهترین راه حل برای افزایش سرعت کامپیوتر نیست، اما می‌تواند تأثیر قابل توجهی در محیط‌های کاری حرفه‌ای یا هنگام انجام چند کار همزمان سنگین داشته باشد. با این حال، کاربر معمولی که از دستگاه خود برای مرور وب یا کار‌های اداری استفاده می‌کند، احتمالاً پس از ارتقاء متوجه هیچ بهبود قابل توجهی نخواهد شد.

منبع: ارم نیوز

برچسب ها: رم رایانه ، رم ، رم کامپیوتر ، کامپیوتر
خبرهای مرتبط
چگونه حافظه لپ‌تاپ را خالی کنیم؟
کامپیوتر شما به چه میزان حافظه رم(RAM) نیاز دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
طرح آرد کامل و شناسه‌گذاری محصولات، در اولویت برنامه‌های امنیت غذایی
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
شناسایی یک دنباله‌دار که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
رم و تأثیر آن بر عملکرد سیستم؛ چه زمانی ارتقای آن مفید است؟
آخرین اخبار
آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هوشمندسازی سه روستای ثبت جهانی کشور
شورای عالی سلامت باید پیونددهنده تصمیم تا اجرا باشد
آغاز تحول در توانمندسازی معلمان با رویکرد شخصی‌سازی و فناوری‌های نوین
تمدید مهلت ثبت‌نام دهمین آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
طرح آرد کامل و شناسه‌گذاری محصولات، در اولویت برنامه‌های امنیت غذایی
تایید ۱۹ رئیس دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
به‌روزرسانی اندروید اتو برای راه‌اندازی هوش مصنوعی
سیمایی صراف: دانشگاه‌ها باید عقلانیت را به جای شبه علم نهادینه کنند
رم و تأثیر آن بر عملکرد سیستم؛ چه زمانی ارتقای آن مفید است؟
برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی دانش‌آموزی دانوا از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌
ظفرقندی: دانشگاه‌ها پرچمدار علم و مسئولیت اجتماعی در مسیر پیشرفت کشور هستند
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
شناسایی یک دنباله‌دار که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
کارنامه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفت
نیمی از زنان بالای ۵۰ سال کشور دچار پوکی استخوان هستند
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
رخ‌نمایی هلال ماه جدید و مقارنه عطارد و مریخ/ بارش شهابی جباری کم‌فروغ
دانشگاه آزاد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نداریم
امشب آسمان ایران شهاب‌باران می‌شود