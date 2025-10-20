باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در حالی که حافظه عامل مهمی در عملکرد کلی کامپیوتر است، اما تأثیر آن بسته به ماهیت استفاده، نوع سیستم و سایر اجزای دستگاه به طرز چشمگیری متفاوت است.

این گزارش نشان می‌دهد که افزایش مقدار رم ممکن است هیچ تفاوت محسوسی در عملکرد ایجاد نکند اگر سیستم از قبل از تمام ظرفیت موجود خود استفاده نکند.

به عنوان مثال، اگر رایانه‌ای ۱۶ گیگابایت رم داشته باشد و در طول استفاده عادی از ۸ گیگابایت تجاوز نکند، ارتقا به ۳۲ گیگابایت هیچ سرعت واقعی اضافه نمی‌کند.

کارشناسان تأیید می‌کنند که دلیل عملکرد کند بسیاری از رایانه‌ها کمبود حافظه نیست، بلکه کندی هارد دیسک، پردازنده ضعیف یا برنامه‌های زیادی است که در پس‌زمینه اجرا می‌شوند.

طبق این گزارش، افزایش حافظه در شرایط خاصی ضروری می‌شود، مانند هنگام اجرای برنامه‌های طراحی یا ویرایش ویدیو که به منابع زیادی نیاز دارند، یا هنگام استفاده از بازی‌های سنگین یا چندین پلتفرم توسعه نرم‌افزار.

همچنین، هنگام باز کردن تعداد زیادی تب در مرورگر‌های مدرن مانند کروم و اج، افزایش رم، وابستگی به فایل حافظه مجازی روی هارد دیسک را کاهش می‌دهد و سیستم را پاسخگوتر و روان‌تر می‌کند.

تعادل کلید اصلی است

این گزارش هشدار می‌دهد که ارتقاء حافظه بدون در نظر گرفتن سایر اجزا ممکن است صرفاً اتلاف پول باشد. یک کامپیوتر متعادل نیاز به سازگاری بین CPU، GPU، SSD و RAM دارد.

کارشناسان همچنین به کاربران توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری برای خرید، میزان استفاده از حافظه را از طریق ابزار‌های سیستمی رصد کنند تا مشخص شود که آیا واقعاً نشان‌دهنده بهبود عملکرد است یا خیر.

در نهایت، اضافه کردن حافظه بیشتر همیشه بهترین راه حل برای افزایش سرعت کامپیوتر نیست، اما می‌تواند تأثیر قابل توجهی در محیط‌های کاری حرفه‌ای یا هنگام انجام چند کار همزمان سنگین داشته باشد. با این حال، کاربر معمولی که از دستگاه خود برای مرور وب یا کار‌های اداری استفاده می‌کند، احتمالاً پس از ارتقاء متوجه هیچ بهبود قابل توجهی نخواهد شد.

منبع: ارم نیوز