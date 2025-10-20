یک شکارچی متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس کل وحشی در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع طالقان کرده بود، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت، با هماهنگی مقام قضایی شهرستان، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز شدند. در بازرسی از این متخلف، لاشه دو رأس کل وحشی کشف و ضبط گردید و پرونده مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

 وی افزود: در جریان این عملیات، دو نفر دیگر از همدستان متهم از محل متواری شدند که با شناسایی آنان، پرونده‌ای در دادگستری شهرستان طالقان تشکیل و پیگیری جهت دستگیری متهمان فراری در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طالقان با تأکید بر استمرار گشت‌های میدانی در زیستگاه‌های حساس این شهرستان اظهار داشت: برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید از اولویت‌های اصلی این اداره در راستای صیانت از تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه است.

 وی در پایان یادآور شد: کل وحشی به‌عنوان یکی از پستانداران شاخص و بومی کوهستان‌های طالقان، نقش مهمی در پایداری اکوسیستم‌های مرتفع منطقه دارد و حفاظت مؤثر از این گونه، مستلزم همکاری جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای تخلفات زیست‌محیطی است.

برچسب ها: شکارچی پرندگان ، دستگیری شکارچی
خبرهای مرتبط
دستگیری ۵ گروه شکارچی غیر مجاز در خوزستان
شکارچی پرندگان وحشی در سربیشه دستگیر شد
بندرعباس؛
شکارچی پرندگان در دام قانون افتاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاخ‌موزه سلیمانی البرز؛ احیا و حفظ یک میراث بی‌بدیل تاریخی
امروز؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
تصویب مصوبه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در چهارباغ
برگزاری مسابقات مهارتی زندان‌های البرز با مشارکت ۵۳۷ نفر از زندانیان
دستگیری شکارچی متخلف با لاشه دو رأس کل وحشی در ارتفاعات طالقان
آخرین اخبار
امروز؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
تصویب مصوبه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در چهارباغ
کاخ‌موزه سلیمانی البرز؛ احیا و حفظ یک میراث بی‌بدیل تاریخی
دستگیری شکارچی متخلف با لاشه دو رأس کل وحشی در ارتفاعات طالقان
برگزاری مسابقات مهارتی زندان‌های البرز با مشارکت ۵۳۷ نفر از زندانیان