باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی حدادی دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت خودرو گفت: یکی از علتهایی که ما در کمیسیون صنایع و معادن و در صحن مصوب کردیم واردات خودرو انجام شود، ایجاد توازنی بود که در جامعه به آن نیاز است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس بیان کرد: بحث ما بر این است که خودروسازهای ما توان عرضه مناسب، متناسب با تقاضا را ندارند و نمیتوانند پاسخگویی لازم را داشته باشند ضمن اینکه حاشیههای مختلفی نیز در این زمینه ایجاد شده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: توانمندی خودروسازهای ما در پاسخدهی به مردم باید بهگونهای باشد که اگر ثبتنامی انجام میشود، اولاً افزایش قیمتها نباید به آنها تعلق بگیرد؛ ثانیاً آن مقدار پولی که دریافت میکنند باید بهدرستی محاسبه شود و در نهایت، زمان تحویل نیز باید بهصورت دقیق مشخص شود.
حدادی گفت: اکنون در این رابطه ابهاماتی وجود دارد و رضایتمندی لازم در بین مردم مشاهده نمیشود بهویژه در زمینه افزایش قیمتها که نامناسب است. کیفیت خودروهای ما افزایش پیدا نمیکند، اما متأسفانه خودروسازهای ما افزایش قیمت را اعمال میکنند و این موضوع فرار به جلو از سوی خودروسازان است.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اگر عرضه در بازار به میزان تقاضا باشد، قطعاً این مشکلات کاهش مییابد. به همین دلیل بود که ما واردات خودروهای نو و کارکرده را مصوب کردیم، اما متأسفانه وزارت صمت در این زمینه عملکرد خوبی نداشته است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس درباره تعرفه صددرصدی واردات خودرو تصریح کرد: ما در قانون تعرفه صددرصدی را نیاورده بودیم، اما در رفتوبرگشتهایی که انجام شد، نهایتاً به این تعرفه رسیدند.
این نماینده مجلس میگوید اگر خودروسازها و واردکنندهها دقت و توجه لازم را در بحث کاهش قیمتها داشته باشند، قطعاً میتواند تأثیرگذار باشد، اما متأسفانه مافیا در واردات اجازه تحقق کامل این موضوع را نمیدهد.
حدادی گفت: یکی از سؤالهای من این است که چرا خودِ خودروسازها واردات انجام میدهند؟، اگر نقدینگی ندارند، چرا خودرو وارد میکنند؟، اگر نقدینگی وجود دارد، چرا بدهی خود را به قطعهسازها نمیپردازند؟، این یک تعارض است که باید درباره آن تصمیمگیری شود.