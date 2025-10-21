یک نماینده مجلس می‌گوید اگر واردکننده‌ها دقت لازم در بحث کاهش قیمت‌ها را داشته باشند قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما مافیا اجازه‌ تحقق این موضوع را نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی حدادی دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت خودرو گفت: یکی از علت‌هایی که ما در کمیسیون صنایع و معادن و در صحن مصوب کردیم واردات خودرو انجام شود، ایجاد توازنی بود که در جامعه به آن نیاز است. 

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس بیان کرد:  بحث ما بر این است که خودروسازهای ما توان عرضه‌ مناسب، متناسب با تقاضا را ندارند و نمی‌توانند پاسخ‌گویی لازم را داشته باشند ضمن اینکه حاشیه‌های مختلفی نیز در این زمینه ایجاد شده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: توانمندی خودروسازهای ما در پاسخ‌دهی به مردم باید به‌گونه‌ای باشد که اگر ثبت‌نامی انجام می‌شود، اولاً افزایش قیمت‌ها نباید به آن‌ها تعلق بگیرد؛ ثانیاً آن مقدار پولی که دریافت می‌کنند باید به‌درستی محاسبه شود و در نهایت، زمان تحویل نیز باید به‌صورت دقیق مشخص شود.

حدادی گفت: اکنون در این رابطه ابهاماتی وجود دارد و رضایتمندی لازم در بین مردم مشاهده نمی‌شود به‌ویژه در زمینه‌ افزایش قیمت‌ها که نامناسب است. کیفیت خودروهای ما افزایش پیدا نمی‌کند، اما متأسفانه خودروسازهای ما افزایش قیمت را اعمال می‌کنند و این موضوع فرار به جلو از سوی خودروسازان است.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اگر عرضه در بازار به میزان تقاضا باشد، قطعاً این مشکلات کاهش می‌یابد. به همین دلیل بود که ما واردات خودروهای نو و کارکرده را مصوب کردیم، اما متأسفانه وزارت صمت در این زمینه عملکرد خوبی نداشته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس درباره تعرفه صددرصدی واردات خودرو تصریح کرد: ما در قانون تعرفه صددرصدی را نیاورده بودیم، اما در رفت‌و‌برگشت‌هایی که انجام شد، نهایتاً به این تعرفه رسیدند.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر خودروسازها و واردکننده‌ها دقت و توجه لازم را در بحث کاهش قیمت‌ها داشته باشند، قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما متأسفانه مافیا در واردات اجازه‌ تحقق کامل این موضوع را نمی‌دهد.

حدادی گفت: یکی از سؤال‌های من این است که چرا خودِ خودروسازها واردات انجام می‌دهند؟، اگر نقدینگی ندارند، چرا خودرو وارد می‌کنند؟، اگر نقدینگی وجود دارد، چرا بدهی خود را به قطعه‌سازها نمی‌پردازند؟، این یک تعارض است که باید درباره‌ آن تصمیم‌گیری شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خودروی ژاپنی زیر یک میلیارد وارد کنید ببین چه معجزه ای میشه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر مافیای خودرو
مرگ بر آمریکا
مرگ بر منافین و صدام
مرگ بر جولانی
مرگ بر داعش
۰
۶
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
از مافیای محترم عاجزانه خواهش میکنم به این ملت رحم بفرمایید ما امیدمان به مجلس و دولت و دیگران بود ولی خود غلط بود آنکه می پنداشتیم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
در محله نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه قرار بود نمایندگان دست کم هفته‌ای یک بار حضورمردمی داشته باشند. به پیشنهاد امام جمعه حتی مقرر شد دفتری برای این کار در نظر گرفته شود تا این نمایندگان که توسط خود مردم انتخاب شدند، بتوانند به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند اما متاسفانه با گذشت چند سال هیچ استقبالی ازسوی نمایندگان از این طرح نشد. مردم انتظار دارند نماینده ای که با رای آنها انتخاب شده است، شنونده حرف ها و دردهایشان باشد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
المیرا
۱۳:۰۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
درست میفرمایند..از دست مسیولین هم هیچ کاری بر نمیاد و مافیا نمیذاره
پس ما مردم همگی جمعه ها دعا کنیم و دست به نذر و نیاز برداریم تا خدا نظر مافیا را تغییر دهد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مافیا؟!!!
یعنی دولت و مسئولین
۰
۹
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
همه دزدن / مثلا اگه بگی این خوبه اون یکی بده کاملا در اشتباهی
ثوره ثوره حتی النصر
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
وقتی لوبیا ۵۰۰ تومن کیلویی است. مافیا چه کاره است؟ وقتی بلیط اتوبوس تهران مشهد یک میلیون تومن است چه انتظاری دارید. وقت ماست ۲ کیلویی ۲۰۰ هزار تومن است می خواهید ماشین چه قیمتی باشد. والله خودم ماشین ندارم‌.
وقتی شورا در شورا است کمیسیون در کمیسون وقتی برای همه جیز متولی قانونی وجود ندارد چه انتظاری است.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خودرو دست دوم از خارج وارد شود روی آن غارت نکنند مستضعف ثروتمند نیست چون دزدی و غارت از بیت المال نکرده .همچنین ارزانی مسکن بقیمت قبل از تحریم در اقتصاد تاثیر بسیار عالی دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دروغ پشت دروغ. وقتی قانون اجرابشه دیگه مافیایی وجود نخواهد داشت.
۰
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
باشگاه محترم خبرنگاران جوان؛ اقاي علی حدادی درست ميفرمايند ولي كو گوش شنوا.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
در افزايش قيمت اخیر ایران خودرو یه کلاهبرداری عظیم انجام داده! در ظاهر قيمت هارو ۶۰میلون گرون کرده! اما قیمت فعلی رو ۱۶۰ میلیون بالابرده بعد او نو ۶۰ میلیون گرون کرده!!!!!
التماس پیگیری و رسیدگی!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
A
۱۱:۲۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مافیا خودتون هستید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شعار شعار شعار. دروغ ردروغ دروغ. اگر قصد شما برخورد و ساماندهی این دو خودروساز سرکش و گردن کلفت هست به من یا هر بچه ای دیگه مجوز برخورد بدید تا توی یک هفته ورشکسته ش کنم... تا زمانی که دولت در سودهای باد آورده خودروساز سهم داره همینه
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مافیا خود شما هستین
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلطان
۱۰:۲۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
از کیک قدرت و ثروت نهایتا چیزی که برای مردم عادی هست همان گیلاس بالای کیک است.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
منظور همان هسته یا دم گیلاسه
