رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان و اِتمام عکسبرداری هوایی پهنه‌های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی در نشست شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفر‌های استانی هیئت عالی قضایی به استان خوزستان در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح شده از جانب مردم خوزستان در جریان سفر‌های استانی هیئت عالی قضایی در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴، صدور اسناد نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر بود؛ با تشکیل کارگروه ویژه و اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته، سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اِتمام تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، عملیات صدور سند برای نخیلات شهرستان آبادان در پهنه ۱۳ هزار هکتاری در قالب سه هزار و ۵۰۰ قطعه آغاز شد و تعدادی از اسناد نیز به مالکین تحویل داده شد و ظرف چند ماه آینده نیز تمامی صاحبان نخیلات در آبادان، صاحب سند خواهند شد. همچنین اقدامات مربوط به صدور سند مالکیت برای ۱۵ هزار هکتار مزارع نیشکر خرمشهر انجام شد.

وی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان و اِتمام عکسبرداری هوایی پهنه‌های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.

بابایی در ادامه، با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهرستان جیرفت استان کرمان اظهار کرد: پس از سفر آبان سال ۱۴۰۲ هیئت عالی قضایی به استان کرمان، چند مشکل در حوزه ثبتی این استان احصاء شد و ساخت ۶ واحد ثبتی در مَنوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار و منطقه سه کرمان در دستور کار قرار گرفت که این واحدها، در تیرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، واحد ثبتی کوهبنان و نمایندگی اداره ثبت در رابُر به بهره‌برداری رسید و بیش از ۱۹ هزار سند در قالب اسناد مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرک‌های صنعتی و گلخانه‌ها، به صاحبان آنها اهدا شد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: رئیس سازمان ثبت اسناد ، تثبیت مالکیت ، صدور سند
خبرهای مرتبط
ناکارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن ریسک خرید را افزایش و پرونده‌های کثیرالشاکی را افزایش می‌دهد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد؛
فعالیت ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور / اسناد دفترچه‌ای باید به سند حدنگار تبدیل شوند
معاون سازمان ثبت مطرح کرد؛
۹۹ درصد اراضی ملی تثبیت شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
پیگیری ارائه «کالابرگ» به اقشار نیازمند توسط دولت و مجلس
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
اولویت‌های جدید فرصت پیش ثبت‌نام برای حج تمتع ۱۴۰۵ یافتند
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
۶۰ درصد تلفات جاده‌ای کشور در ۵ استان/ کاهش این آمار صرفا با برخورد‌های پلیسی ممکن نیست
آخرین اخبار
صالحی امیری: ۲۷ اختیار وزارت گردشگری به استان‌ها تفویض شد
۸۵ پروژه گردشگری نیمه تمام در استان تهران/ یش از ۱۱۴ اثر ثبت شده در تهران قرار دارد
ایجاد درگاه ملی برای پیوند سریع خیرین و نیازمندان
مرگ دلخراش دو عابر پیاده در تاریکی بامداد پایتخت
تفاهم ۲ همتی ستاد فرمان امام و آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت مدارس مناطق محروم
جاده چالوس پس از مسدودیت ۲۰ ساعته بازگشایی شد
اولویت‌های جدید فرصت پیش ثبت‌نام برای حج تمتع ۱۴۰۵ یافتند
اعزام ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی
۶۰ درصد تلفات جاده‌ای کشور در ۵ استان/ کاهش این آمار صرفا با برخورد‌های پلیسی ممکن نیست
پیگیری ارائه «کالابرگ» به اقشار نیازمند توسط دولت و مجلس
تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان
کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دادگستری تهران برای آزادسازی زندانیان
مستندات جنایات صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده است
رئیس پلیس آگاهی فراجا: احساس ناامنی در مجرمان را بیشتر می‌کنیم
اهدای حدود ۳۵۰۰ جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی
چالش‌های جدی پرستاران بخش خصوصی؛ تبعیض، عدم اجرای قانون و تهدید ثبات شغلی
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
حریم تهران به‌طرز نامناسبی کوچک و متداخل شده است
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کیفرخواست سارقان خودرو‌های لوکس اتوبان‌های شمال‌غرب تهران صادر شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
دستگاه‌های اجرایی خدمت به ایثارگران را در اولویت قرار دهند
ساخت زیرگذر دوطبقه در چهارراه جهان کودک
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
تشدید نظارت بر موتورسیکلت‌ها در خطوط بی‌آرتی
کشف ۴۳۰ میلیارد ریالی داروی غیر مجاز در غرب تهران
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
۲ نقطه جدید برای احداث آرامستان در حال بررسی است