اهورا بویری فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان با پیروزی در دومین مبارزه خود به مرحله یک چهارم نهایی پیکار‌های قهرمانی جهان صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از امروز (دوشنبه) در شهر «نوی ساد» کشور صربستان آغاز و تا روز پنجشنبه اول آبان ادامه خواهد داشت.

امروز (دوشنبه) و در روز نخست این پیکار‌ها مسابقات مقدماتی چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ برگزار خواهد شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف دونیورخون نکیبوف از ازبکستان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی دارنده طلای پیکار‌های قهرمانی سال ۲۰۲۴ جهان در کرواسی (وزن ۸۲ کیلوگرم) در دور نخست لاچین والیف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و در دور دوم با علیمجانوف از ازبکستان پیکار می‌کند.

محمدجواد ابوطالبی دارنده مدال برنز جوانان جهان در وزن ۶۳ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان باباشوف از جمهوری آذربایجان و توکوهیچا از ژاپن کشتی می‌گیرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۱ نفر حضور دارند، فردین هدایتی دارنده طلای امید‌های جهان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با چیلاشویلی از گرجستان مبارزه می‌کند.

