باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها که امروز با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره اساتید و دانشجویان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: کنکوری‌ها امسال به دلیل فضای جنگ، اضطراب بیشتری تجربه کردند؛ اما همین جنگی که به ناحق به ما تحمیل شد، ثابت کرد که صرف بودجه برای علم و دانشگاه هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری است و ما وظیفه داریم که این دو مهم را در اولویت قرار دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشمندان و پژوهشگران ما در دوران کرونا با تکیه بر رویکرد‌های چند وجهی در توسعه علمی، کشور را از بحران خارج کردند و از آن امتحان سخت سربلند بیرون آمدند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز دانشمندان ما نشان دادند که اقتدار علمی، پیشتوانه اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر علوم با اشاره به نگاه ویژه رئیس جمهور به دانشگاه خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان به دانشگاه باور و اعتقاد دارد، روزی نیست که پیگیر مسائل دانشگاه نباشد و بر این باور است که اگرچه آموزش و پژوهش مقدمه کار دانشگاه است؛ اما دانشگاه‌های ما باید نقش‌آفرین باشند و خرد جمعی و عقلانیت را به جای شبه علمی نهادینه کنند.

منبع: ایسنا