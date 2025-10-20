گوگل نسخه آزمایشی جدیدی را از اندروید اتو برای راه اندازی هوش مصنوعی بر روی آن منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل از انتشار اولین نسخه بتای اندروید اتو ۱۵.۵ خبر داده است که این هفته، هم برای کاربرانی که در برنامه بتا ثبت نام کرده‌اند و هم با دانلود مستقیم نسخه، برای دانلود در دسترس قرار گرفت.

اگرچه این به‌روزرسانی در درجه اول برای آزمایش‌کنندگان بتا در نظر گرفته شده است، اما هر کاربری می‌تواند آن را نصب کند. لطفاً توجه داشته باشید که نسخه بتا ممکن است حاوی اشکالات یا رفتار ناپایدار باشد.

نسخه بتا را نصب کنید

اگر می‌خواهید به‌روزرسانی را زودتر امتحان کنید، می‌توانید با دانلود فایل ۱۵.۵ و سپس باز کردن آن برای نصب به‌روزرسانی، آن را به صورت دستی نصب کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، برای اولین بار باید مجوز‌هایی را برای نصب برنامه‌ها از خارج از فروشگاه گوگل پلی اعطا کنید. همچنین لازم به ذکر است که این به‌روزرسانی ممکن است برخی مشکلات را در تجربه ناوبری داخل خودرو ایجاد کند، زیرا به نسخه پایدار نرسیده است.

یک تجربه پایدارتر

این به‌روزرسانی لیست بزرگی از ویژگی‌های ظاهری ندارد. در عوض، گوگل بر اصلاحات پشت صحنه و یک تجربه پایدارتر تمرکز کرده است.

از جمله قابل توجه‌ترین پیشرفت‌ها، رفع مشکلی در نسخه قبلی است که باعث می‌شد پشتیبانی از ویجت‌ها قطع شود و نوار وظیفه به سمت چپ صفحه سیستم پین شود.

گوگل همچنین از سه تغییر عمده که در حال حاضر در حال آزمایش هستند، رونمایی کرد: یادداشت‌های تماس، صفحه تماس که در اندروید اتو ادغام خواهد شد و ادغام آینده دستیار جدید گوگل، جمینی.

به عنوان مثال، جمینی به شما امکان می‌دهد در طول تماس‌ها یادداشت‌های خودکار بنویسید و طیف وسیع‌تری از سناریو‌های رانندگی، مانند جستجوی منوی رستوران یا برقراری تماس مستقیم از داخل خودرو را مدیریت کنید.

اگر با نسخه فعلی اندروید اتو خود، مانند پشتیبانی از ویجت یا نوار وظیفه جابجا شده، با مشکلاتی مواجه شده‌اید، این نسخه بتا ممکن است آنها را برطرف کند.

حتی اگر هیچ ویژگی جدیدی وجود نداشته باشد، به‌روزرسانی به آخرین نسخه، از نظر نگهداری و آماده‌سازی برای ویژگی‌های بزرگتر بعدی، یک حرکت هوشمندانه است.

با این حال، باید توجه داشته باشید که این یک نسخه بتا است، به این معنی که ممکن است اشکالات یا رفتار ناقصی وجود داشته باشد، بنابراین اگر روی یک تجربه کاملاً پایدار حساب می‌کنید، بهتر است تا انتشار رسمی صبر کنید.

منبع: ارم نیوز

