رئیس سازمان راهداری گفت: کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در بازه زمانی پنج‌ساله اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور هدف‌گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: اهتمام مضاعف بر ارتقا ایمنی تردد ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی در سفر‌های بین‌شهری از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان در زمینه ایمن‌سازی سفر‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای است.

وی افزود: نظارت جدی بر عملکرد مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین فعال در کشور، موجب افزایش ایمنی سفر‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش‌های جابه‌جایی کالا و مسافر می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تمرکز بر آموزش، نظارت و بررسی‌های میدانی در زمینه فعالیت ناوگان سنگین حمل کالا‌های خطرناک در سطح شبکه راه‌های کشور، یکی دیگر از الزامات مؤثر در ایمنی سفر‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به پیش‌بینی کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در بازه زمانی پنج‌ساله اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأکید کرد: سیاست‌گذاری و اهتمام نسبت به اجرای اهداف یادشده در کنار اجرای پروژه‌های مستمر سالانه در حوزه ایمن‌سازی جاده‌ها، زمینه تحقق این مهم را فراهم می‌کند.

اکبری در پایان تأکید کرد: هر ساله پروژه‌های متعددی شامل اصلاح نقاط پرحادثه، نصب تابلوها، علائم و حفاظ‌های ایمنی و خط‌کشی محور‌های مواصلاتی اجرایی می‌شود که در کنار سایر اهداف و سیاست‌های ترسیم‌شده، منجر به تحقق هدف کاهش آمار تلفات جاده‌ای خواهد شد.

منبع: سازمان راهداری

۱۴:۴۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تابلوهای درست و‌درمون و مختصر و مفید بذارین تا کم بشه
