رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برای هر اعزام هیات تجاری باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، گفت: کارگروه‌هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول تشکیل خواهد شد تا نقشه راه مشخص شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت اظهار کرد: کشور‌های موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی خود می‌دانند و رؤسای کشور‌ها شخصاً در مذاکرات تجاری بزرگ حضور دارند. ایران نیز در حال مذاکره با پنج تا شش کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد است و بخش قابل توجهی از روابط سیاسی کشور حول محور تجارت شکل گرفته است.

او ادامه داد: رئیس‌جمهور بر بهره‌گیری از فرصت سفر‌های خارجی برای گسترش تجارت و صادرات تأکید ویژه دارد و وزارت امور خارجه نیز این سیاست را دنبال می‌کند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند و همکاری نزدیک این نهاد‌ها به رشد صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.

دهقان‌دهنوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سفر‌های خارجی، گفت: اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی نقش پررنگی در پیشبرد دیپلماسی تجاری داشته‌اند و نشست‌ها و همایش‌های تجاری در جریان سفر‌های رئیس‌جمهور، منجر به امضای قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری شده است.

وی تأکید کرد: ضروری است انتظارات بخش خصوصی از وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به‌روشنی مشخص شود تا همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های هدف مؤثرتر پیش رود. همچنین عملکرد سفرای ایران در کشور‌های مختلف بر اساس میزان پیشرفت صادرات ارزیابی می‌شود و این شاخص یکی از معیار‌های اصلی سنجش فعالیت آنان است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، گفت: مراکز تجاری ما هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و نیمی از آنها تمدید نشده‌اند. بخش خصوصی می‌تواند برنامه‌های خود را برای بهبود این مراکز ارائه دهد تا ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

دهقان‌دهنوی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اعزام هیأت‌های تجاری تأکید کرد و گفت: قبل از هر اعزام، باید مشخص شود چه کسانی حضور دارند، برنامه‌ها و اهداف هر سفر چیست. همچنین کارگروه‌هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول کشور تشکیل خواهد شد تا نقشه راه توسعه تجارت با این کشور‌ها تدوین و هماهنگی لازم با اتاق‌های مشترک و رایزنان بازرگانی صورت گیرد.

منبع: رئیس سازمان توسعه تجارت

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، روابط تجاری
خبرهای مرتبط
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران؛
تعداد قابل توجهی ثبت سفارش خودرو انجام شده است/ نگاه درآمدی به تعرفه خودرو اشتباه است
تراز تجاری ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ بهبود ۶۸ درصدی یافت
صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۱۰درصد به ۲‌درصد کاهش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۸ مهر ماه
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص ثبت کارت بانکی در سامانه سیمین
آخرین اخبار
بارش باران در نواحی شمال غرب کشور
صف ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی تفکیک شد
آغاز صدور فاکتور الکترونیکی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار از آبان ماه
متقاضیان سرگردان نشوند، تنها سامانه املاک و اسکان قانونی است
توضیح سازمان مالیات درباره برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت
اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص ثبت کارت بانکی در سامانه سیمین
آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا
کشاورزان نسبت به پاکسازی نهر آب اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۸ مهر ماه
بروز خطا در مرکز کنترل ترافیک هوایی غیرقابل جبران است/ انجام روزانه ۱۵۰۰ پرواز در آسمان ایران+فیلم
فروش اقساطی لوازم خانگی توسط تمامی شرکت‌های بخش خصوصی + فیلم
مذاکره ایران با ۶ کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد
اکبری: کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای هدف برنامه هفتم پیشرفت کشور است
بررسی مشکلات تخصیص سهام عدالت؛ آیا از ابتدا ساختار اجرایی سهام عدالت و اجازه فروش آن صحیح بود؟
ریزش بیش از ۳۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
میزان واردات برق از کشور‌های شمالی ۵۰۰ مگاوات/ صادرات چگونه است؟
۳۰ درصد از لوازم خانگی در بازار قاچاق است+ فیلم
بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است
تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش یافت+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴
افزایش رغبت متقاضیان به نصب نیروگاه‌های خورشیدی با وام‌های حمایتی
زمین‌گیری کامل ناوگان عملیاتی آسمان در مهرآباد
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برون‌شهری غیرقانونی است/ سکوها ملزم به اخذ مجوز از سازمان راهداری هستند
هشدار پلیس به مغازه‌دارها
تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور
نیاز ماهانه مرغ کشور ۲۵۰ هزارتن است
هدررفت سالانه ۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور