باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت اظهار کرد: کشور‌های موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی خود می‌دانند و رؤسای کشور‌ها شخصاً در مذاکرات تجاری بزرگ حضور دارند. ایران نیز در حال مذاکره با پنج تا شش کشور برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد است و بخش قابل توجهی از روابط سیاسی کشور حول محور تجارت شکل گرفته است.

او ادامه داد: رئیس‌جمهور بر بهره‌گیری از فرصت سفر‌های خارجی برای گسترش تجارت و صادرات تأکید ویژه دارد و وزارت امور خارجه نیز این سیاست را دنبال می‌کند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند و همکاری نزدیک این نهاد‌ها به رشد صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.

دهقان‌دهنوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سفر‌های خارجی، گفت: اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی نقش پررنگی در پیشبرد دیپلماسی تجاری داشته‌اند و نشست‌ها و همایش‌های تجاری در جریان سفر‌های رئیس‌جمهور، منجر به امضای قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری شده است.

وی تأکید کرد: ضروری است انتظارات بخش خصوصی از وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به‌روشنی مشخص شود تا همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های هدف مؤثرتر پیش رود. همچنین عملکرد سفرای ایران در کشور‌های مختلف بر اساس میزان پیشرفت صادرات ارزیابی می‌شود و این شاخص یکی از معیار‌های اصلی سنجش فعالیت آنان است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، گفت: مراکز تجاری ما هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و نیمی از آنها تمدید نشده‌اند. بخش خصوصی می‌تواند برنامه‌های خود را برای بهبود این مراکز ارائه دهد تا ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

دهقان‌دهنوی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اعزام هیأت‌های تجاری تأکید کرد و گفت: قبل از هر اعزام، باید مشخص شود چه کسانی حضور دارند، برنامه‌ها و اهداف هر سفر چیست. همچنین کارگروه‌هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول کشور تشکیل خواهد شد تا نقشه راه توسعه تجارت با این کشور‌ها تدوین و هماهنگی لازم با اتاق‌های مشترک و رایزنان بازرگانی صورت گیرد.

منبع: رئیس سازمان توسعه تجارت