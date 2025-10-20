باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز -دوشنبه ۲۸ مهرماه- در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی، این افتخارآفرینان را مظهر رشد و تجلّی قدرت ملی خواندند و تأکید کردند: شما ثابت کردید جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان «نماد ملت»، این قدرت را دارند که بر قلهها بایستند و ذهنها و چشمهای جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند.
رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به قلدرمآبیها و یاوهگوییهای اخیر رئیس جمهور آمریکا، گفتند: این شخص سعی کرد با رفتار سخیف و دروغهای فراوان درباره منطقه، ایران و ملت ایران، به صهیونیستها روحیه و خود را توانا جلوه دهد، اما اگر توانایی دارد، برود میلیونها نفری را که در همه ایالتهای آمریکا علیه او شعار میدهند آرام کند.
ایشان با ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان قدرتمندی که با همت و تلاش و مدالآوری در عرصههای ورزشی و علمی، ملت را شاد و جوانان را سرِ شوق آوردند، گفتند: مدالهای شما بر مدالهای مقاطع دیگر زمانی، امتیاز مضاعفی دارد؛ زیرا در وضعیتی به دست آوردهاید که دشمن در جنگ نرم، سعی میکند ملت را افسرده و از تواناییهای خود غافل یا ناامید کند، اما شما با ظاهر کردن توانایی و قدرت ملت، در میدان عمل، محکمترین پاسخ را به او دادید.
رهبر معظم انقلاب برخی وسوسهها درباره ناامیدی جوانان کشور را حرفهای مطالعهنشده دانستند و تأکید کردند: ایران عزیز ما و جوانانش، «مظهر امید» هستند و باید این واقعیت مهم را درک کرد که جوان ایرانی، به شرط همت و تلاش، توانایی و مهارت رسیدن به قلهها را دارد؛ همچنانکه شما بر قلههای جهانی ورزشی و علمی تکیه زدید.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به پیشرفت جهشی در برخی بخشها در بعد از انقلاب، افزودند: یک نمونه همین مجموعه موفقیتهای شما در امسال است که شاید در تاریخ ورزش کشور بیسابقه باشد.
ایشان با تجلیل از صعود نوجوانان خوشاستعداد میهن به قلههای علمی جهان، گفتند: این کارهای شما به حساب ملت ایران گذاشته میشود و چشمها را متوجه ایران میکند.
رهبر انقلاب «احترام به پرچم، سجده و دعای ورزشکاران پیروز» را نماد ملت ایران خواندند و افزودند: جوانان عزیز المپیادی نیز الان یک ستاره درخشانند، اما ده سال بعد، به شرط ادامه تلاش، یک خورشید درخشان میشوند که وظیفه مسئولان در این زمینه مهم است.
حضرت آیتالله خامنهای نقشآفرینی جوانان را بعد از پیروزی انقلاب، جریانی مستمر برشمردند و گفتند: در جنگ تحمیلی ۸ ساله، نسل جوان بود که با کمبودهای فراوان و دست خالی چنان ابتکارات نظامی به خرج داد که ایران در مقابل دشمنِ بسیار مجهزی که از هر طرف تأیید و حمایت میشد، به پیروزی رسید.
ایشان میدان نبرد دانش را از دیگر عرصههای نمایان افتخارآفرینی جوانان کشور دانستند و با اشاره به حضور ایران در ده رتبه اول تحقیقاتی و علمی جهان در رشتههای مختلف از جمله در «نانو»، «لیزر»، «هستهای»، «صنایع گوناگون نظامی» و «پیشرفتهای پزشکی»، گفتند: همین چند روز قبل، خبر بسیار مهمی شنیدم مبنی بر اینکه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور موفق به یافتن راه درمان برای یک بیماری لاعلاج شده است.
حضرت آیتالله خامنهای با یادآوری فعالیت دشمن برای جلوگیری از پیشرفتهای علمی مختلف ایران گفتند: بدخواهان ملت ایران همچنین سعی میکنند «با انکار یا نپرداختن به برخی موفقیتها»، «درهم کردن راست و دروغ»، «بزرگنمایی برخی ایرادات» و «تبلیغات جهتدار»، فضای ایران را تاریک و گرفته نشان دهند، اما شما با ایستادن بر قلههای ورزش و علم، فضای روشن کشور را به همه نشان دادید.
ایشان از دست دادن باور به تواناییها را یکی دیگر از روشهای دشمن برای ناامید کردن ملت و نسل جوان خواندند و تأکید کردند: در نقطه مقابل این فعالیتها، جوانان با تکیه بر نیروی لایزال جوانی، سعی و تلاش خود را برای موفقیت، امیدآفرینی و تجلی اقتدار ملت افزایش دهند.
رهبر انقلاب اهتمام جوانان به صرف استعدادها برای ملت ایران را مهم دانستند و افزودند: ممکن است برخی مایل باشند که در کشور دیگری زندگی کنند، اما این افراد متوجه باشند که در کشورهای دیگر هر قدر پیشرفت کنند باز هم بیگانه هستند؛ در حالیکه ایران متعلق به شما و نسل شما و «خاک و خانه» شماست.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به یاوهگوییهای اخیر رئیسجمهور آمریکا درخصوص منطقه و ایران عزیز گفتند: رئیسجمهور آمریکا با سفر به فلسطین اشغالی و بیان مُشتی حرف پوچ همراه با لودگی سعی کرد صهیونیستهای مأیوس را امیدوار کند و به آنها روحیه بدهد.
ایشان سیلی باورنکردنی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه را عامل مأیوس شدن آنها دانستند و افزودند: صهیونیستها توقع نداشتند که موشک ایرانی بتواند با شعلهها و آتش خود به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه ایران موشکها را از جایی نخرید یا کرایه نکرد بلکه دستساخته و شناسنامه جوان ایرانی است، گفتند: جوان ایرانی وقتی وارد میدان میشود و با سعی و تلاش زیرساختهای علمی را فراهم میکند قادر به انجامدادن چنین کارهای بزرگی است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: این موشکها را نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتند و استفاده کردند و باز هم دارند و اگر لازم باشد در وقت دیگر از آن استفاده میکنند.
ایشان پس از جمعبندی علت یاوهگوییهای ترامپ در قالب حرفهای سبک و رفتارهای جلف برای روحیه دادن به صهیونیستها، به بیان چند نکته در خصوص ادعاهای او پرداختند و گفتند: در جنگ غزه، آمریکا بیتردید شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی است همچنان که خود رئیسجمهور آمریکا هم اعتراف کرد که ما با این رژیم در غزه کار میکردیم البته اگر این را هم نمیگفت، معلوم بود چرا که امکانات و تسلیحاتی که در طول این جنگ بر روی سر مردم بیپناه غزه ریخته میشد، متعلق به آمریکا بود.
حضرت آیتالله خامنهای ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم را نمونه دیگری از سخنان دروغ او خواندند و افزودند: بیش از ۲۰ هزار کودک و نوزاد در جنگ غزه به شهادت رسیدند. آیا آنها تروریست بودند؟ تروریست، آمریکا است که داعش را ایجاد میکند و به جان منطقه میاندازد و امروز هم عدهای از افراد آن را در منطقهای در اختیار گرفته و برای استفاده خود نگه داشته است.
ایشان کشتار حدود ۷۰ هزار انسان در جنگ غزه و همچنین به شهادت رساندن بیش از هزار ایرانی در جنگ ۱۲ روزه را شواهدی آشکار از خوی تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و خاطرنشان کردند: آنها علاوه بر کشتار کور مردم، دانشمندان ما همچون طهرانچی و عباسی را ترور و به این جنایت افتخار کردند، اما باید بدانند که نمیتوانند علم را ترور کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حرفهای رئیسجمهور آمریکا که ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هستهای ایران مدعی از بین بردن آن شده بود، افزودند: ایرادی ندارد، به همین خیال باشید، اما اصلاً شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هستهای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید. چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هستهای دارد یا ندارد. این دخالتها ناباب، غلط و زورگویانه است.
ایشان با اشاره به تظاهرات سراسری و ۷ میلیونی علیه ترامپ در ایالتها و شهرهای مختلف آمریکا گفتند: شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغپراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیونها نفر را آرام کنید و به خانههای خود بازگردانید.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه تروریست و مظهر واقعی تروریسم، آمریکا است، ادعای ترامپ مبنی بر طرفداری از مردم ایران را هم دروغ خواندند و افزودند: تحریمهای ثانویه آمریکا که تعداد زیادی از کشورها نیز از ترس با آن همراهی میکنند علیه ملت ایران است بنابراین شما دشمن ملت ایران هستید نه دوست آن.
ایشان با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند: میگوید من اهل معاملهام در حالی که اگر معامله با زورگویی همراه و نتیجه آن از قبل معلوم باشد، معامله نیست بلکه تحمیل و زورگویی است. ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به حرف دیگر ترامپ مبنی بر وجود مرگ و جنگ در منطقه غرب آسیا و به قول آنها خاورمیانه، خاطرنشان کردند: جنگها را شما به راه میاندازید. آمریکا جنگپرداز است و علاوه بر ترور، جنگافروزی میکند. وگرنه این همه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه برای چه هدفی است؟ شما اینجا چه کار دارید؟ این منطقه چه ربطی به شما دارد؟ منطقه از آن مردم خود منطقه و جنگ و مرگ در این منطقه ناشی از حضور آمریکا است.
حضرت آیتالله خامنهای در پایان، مواضع رئیسجمهور آمریکا را غلط و در بسیاری از موارد دروغ و حاکی از زورگویی برشمردند و تأکید کردند: اگرچه زورگویی بر روی برخی کشورها اثرگذار است، اما به توفیق الهی هرگز روی ملت ایران تأثیری نخواهد گذاشت.
در این مراسم تیم ملی نونهالان باستانی کشور، حرکاتی از این ورزش را اجرا کردند که با تمجید و تعریف رهبر انقلاب روبهرو شدند.