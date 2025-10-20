باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی بهسازی ۲ بخش ۱۰ و ۱۱ کیلومتری محور قدیم فسا – داراب با حضور نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
این پروژه با اعتبار ۷۴۶ میلیارد تومان و در مدت ۲۴ ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این آیین، اجرای این پروژه را اقدامی برادرانه از سوی مسئولان ۲ شهرستان فسا و داراب خواند و آن را کاری ارزشمند توصیف کرد.
علی نیکزاد با اشاره به کلنگزنی قطعه ۱۰ کیلومتری در گردنه دراکویه، اعلام کرد: این بخش ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی دارد و معاونت برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی قول مساعد برای تخصیص ۱۰۰ درصدی آن داده است.
او افزود: برای قطعه ۱۱ کیلومتری نیز که کلنگزنی شد، ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف اعتباری ملی در نظر گرفته شده و وزارت راه و شهرسازی ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر را از محل توازن لایحه بودجه تامین خواهد کرد.
نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی که از شب گذشته به استان فارس سفر کرده، صبح امروز نیز از دیگر پروژههای راهآهن و جادهای شهرستان فسا بازدید کرد. سفر وی عصر امروز به شهرستان سپیدان ادامه خواهد یافت.
پروژه راهآهن گلگهر-شیراز نقش کلیدی در اتصال شبکه ریلی جنوب کشور دارد
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام بررسی آخرین وضعیت اجرایی قطعه سوم پروژه راهآهن گلگهر-شیراز، گفت: این مسیر ۳۴۵ کیلومتری نقش مهمی در اتصال شبکه ریلی استانهای کرمان و فارس و بهبود جابهجایی بار و مسافر خواهد داشت.
هوشنگ بازوند دوشنبه در جریان بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آخرین وضعیت اجرایی پروژه راهآهن گلگهر – شیراز در شهرستان فسا با اشاره به جایگاه راهآهن گلگهر – شیراز به عنوان یکی از پروژههای بزرگ ملی در جنوب کشور اظهارکرد: این خط از ایستگاه گلگهر سیرجان در محور دوخطه بافق – بندرعباس آغاز شده و با عبور از مناطق قطرویه، نیریز، استهبان، فسا و سروستان به ایستگاه گشنکان در مسیر راهآهن شیراز – بوشهر – عسلویه متصل میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با بیان جزییات فنی پروژه خاطرنشان کرد: از مجموع مسیر یادشده، حدود ۳۰ کیلومتر در محدوده استان کرمان و ۳۱۵ کیلومتر در استان فارس قرار دارد و طرح بهصورت تکخطه در چهار قطعه مطالعاتی طراحی شده است.
بازوند در ادامه از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای ریلی استان فارس خبر داد و گفت: اتصال آنتنی داراب به خط در دست احداث گلگهر – نیریز – شیراز به عنوان گزینه بهینه برگزیده شده است.
او افزود: این مسیر به طول ۱۲۶ کیلومتر در سه قطعه طراحی شده و از ایستگاه خرمنکوه آغاز میشود تا شهرستانهای داراب، فسا و زریندشت را تحت پوشش قرار دهد.
بازوند تاکید کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تقویت سهم حملونقل ریلی در جابهجایی مواد معدنی جنوب کشور، به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن منطقهای نیز منجر خواهد شد.