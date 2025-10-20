یک رسانه عربی در خبری به عملکرد تیم فوتبال شباب الاهلی امارات پرداخت و از سردار آزمون تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «الاتحاد»، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در آستانه دیدار حساس مقابل نسف ازبکستان در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تمرینات خود را با تمرکز بر رفع ضعف‌های هجومی ادامه می‌دهد.

در تمرینات اخیر، پائولو سوزا سرمربی پرتغالی شباب الاهلی بیشترین تمرکز خود را روی بازسازی توان گلزنی بازیکنان گذاشته است. این تصمیم پس از تساوی بدون گل برابر اتحاد کلباء در لیگ امارات اتخاذ شد؛ دیداری که ضعف خط حمله «فرسان» را بیش از پیش آشکار کرد.

از دست دادن سردار آزمون، مهاجم اصلی و گلزن تیم، شوک بزرگی برای شباب الاهلی بود. این تیم در ۶ هفته ابتدایی لیگ تنها ۴ گل به ثمر رسانده و از لحاظ هجومی عملکردی پایین‌تر از انتظار داشته است. طبق گزارش‌ها، آزمون به دلیل مصدومیت حدود ۳ تا ۴ ماه از میادین دور خواهد بود و در نیم‌فصل دوم رقابت‌ها به ترکیب تیم بازمی‌گردد.

با وجود مشکلات در لیگ داخلی، نتایج شباب الاهلی در رقابت‌های آسیایی روندی رو به رشد داشته است. شاگردان پائولو سوزا در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل تراکتور تبریز به تساوی یک بر یک دست یافتند و در دومین مسابقه با پیروزی ارزشمند یک بر صفر برابر الاتحاد عربستان در جده، چهار امتیاز از دو بازی کسب کردند.

تیم شباب الاهلی با روحیه‌ای بالا آماده دیدار مقابل نسف ازبکستان است و امید دارد با کسب سه امتیاز این مسابقه، گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی بردارد.