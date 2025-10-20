رییس هیات کشتی گیلان گفت: دلیل درگذشت مرحوم هومن محمدیان، ایست قلبی در حین تمرین بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود اسلامی رییس هیات کشتی گیلان، درباره درگذشت هومن محمدیان کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین در سالن کشتی رجایی رشت، اظهار کرد: مرحوم محمدیان کشتی‌گیر بسیار با ادب و آینده دار بود که به عنوان میهمان در سالن رجایی حاضر شده بود تا با کشتی‌گیران دیگر تمرین کند. متاسفانه او در حین گرم کردن دچار ایست قلبی شد و در همان لحظات نخست جان به جان آفرین تسلیم کرد.

رییس هیات کشتی گیلان، افزود: بنده خودم پزشک عمومی هستم و باید بگویم سکته قلبی یا مغزی ممکن است برای جوانان در این سن و سال پیش بیاید و این اتفاقات ربطی به ورزش یا هیچ چیز دیگری ندارد. مرحوم محمدیان نیز در حین گرم کردن دچار ایست قلبی شد و یک لحظه نشست و در ادامه نقش بر زمین شد. بچه‌ها هم به او تنفس مصنوعی دادند و اورژانس هم در محل حاضر شد، اما متاسفانه تلاش‌ها راه به جایی نبرد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود اورژانس دیر بر بالین مرحوم محمدیان حاضر شده است، گفت: اورژانس پس از نزدیک به ۱۵ دقیقه در محل حاضر شد و او را به بیمارستان منتقل کردند و آنها نیز اعلام کردند متاسفانه فوت کرده است.

اسلامی تصریح کرد: پزشکی قانونی نیز اعلام کرد علت فوت سکته قلبی بوده است. این اتفاق ممکن است برای هر کسی بیفتد. متاسفانه سکته قلبی و مغزی برای جوانان مساوی با مرگ است چرا که جوانان عروق فرعی ندارند و سکته بلافاصله منجر به مرگ می‌شود، اما از سن ۵۰ سال به بعد بدن عروق فرعی می‌سازد که این اتفاق باعث می‌شود در زمان سکته، خون تا مدتی از طریق همین عروق فرعی منتقل شوند و عمدتا افراد تا رسیدن به بیمارستان زنده می‌مانند.

ریحانه
۱۵:۲۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد. خدا به خانواده این جوان صبر عنایت کنه
