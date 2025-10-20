با تصویب اعضای مجمع عمومی فدراسیون جهانی ورزش کارگری در کشور سن مارینو، کشتی آزاد به‌عنوان یکی از رشته‌های رسمی این فدراسیون مورد تصویب قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست اخیر مسئولان فدراسیون جهانی ورزش کارگری در چهل و هفتمین مجمع سالیانه این فدراسیون در کشور جمهوری سن‌مارینو، موضوع توسعه و انسجام فعالیت‌های ورزشی کارگران در سطح قاره‌ها و بویژه آسیا با حضور جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از مهمترین محور‌های مورد بحث در این مجمع، لزوم توسعه ورزش در بین کارگران و آماتور‌ها در سطح جهان و بویژه قاره آسیا بود که با توجه به رویکرد جدید این فدراسیون مورد تاکید قرار گرفت.

قاره آسیا به واسطه وسعت و گستردگی و تعدد کشور‌ها همواره به عنوان یکی از قاره‌های کلیدی و مهم در توسعه ورزش مورد نظر بوده است.

از این رو به منظور تمرکز بیشتر و امکان سرعت بخشی به امر توسعه ورزش کارگری در این قاره کهن، فعال‌سازی تشکیلات قاره‌ای در دو بخش آسیا غربی و آسیا شرقی در دستور کار درج و مورد تایید و تصویب مجمع جهانی قرار گرفت.

این اقدام با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای، افزایش مشارکت کشور‌های آسیایی و برنامه‌ریزی منسجم برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی انجام شده و گامی مهم در گسترش ورزش کارگری و ارتقای جایگاه کشور‌های عضو در عرصه جهانی به شمار می‌رود.

همچنین از دیگر اخبار و نتایج مهم چهل و هفتمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی ورزش کارگری، اضافه شدن رشته کشتی آزاد به‌عنوان یکی از رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی بود.

با توجه به جایگاه ویژه کشتی در کشور عزیزمان که همواره بعنوان ورزش اول کشور از آن یاد می‌شود و همچنین فعالیت مستمر و جدی ورزشکاران کارگر در این رشته، فدراسیون ورزش کارگری طی یک سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای ورود این رشته به بازی‌های جهانی کارگری انجام داده است. در همین راستا و با عضویت بهمن میرزایی در کمیته فنی فدراسیون جهانی ورزش کارگری، سرانجام این رخداد مهم با رای قاطع اعضای فدراسیون جهانی محقق گردید.

بر اساس این تصمیم، از این پس رشته کشتی آزاد در جمع مسابقات رسمی فدراسیون جهانی قرار می‌گیرد و در قالب رقابت‌های تک‌رشته‌ای و اجتماعی در سطح جهانی قابل برگزاری خواهد بود.

ضرورت حضور داوران جامعه کشتی کارگران در رقابت‌های جهانی نیز از دیگر محور‌های مورد بحث بود که در راستای صیانت از جامعه داوری مقرر شد تا تیم‌هایی که در مسابقات جهانی کارگری شرکت می‌کنند بتوانند از داوران مؤثر در مسابقات داخلی خود در رقابت‌های جهانی کشتی استفاده کنند.

