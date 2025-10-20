رئیس فدراسیون والیبال گفت: چون در دو روز گذشته تغییری در شرایط جسمی صابر ایجاد نشده است و کادر پزشکی قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای را اعلام نمی‌کنند، تنها امیدِ باقی مانده، انتقال صابر به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور با حضور کادر مجرب درمانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال درخصوص آخرین شرایط وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال ایران، اظهار داشت: براساس درخواست خانواده صابر کاظمی و با مشورت کادر پزشکی تصمیم بر آن شد که صابر را با تجهیزات و امکانات کامل به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور منتقل کنیم.

وی ادامه داد: این انتقال کار بسیار دشواری خواهد بود، چون نیازمند به هماهنگی با بیمارستان، دولت و هواپیمایی قطر است. این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است، اما چون در دو روز گذشته تغییری در شرایط جسمی صابر ایجاد نشده است و کادر پزشکی قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای را اعلام نمی‌کنند، تنها امیدِ باقی مانده، انتقال صابر به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور با حضور کادر مجرب درمانی است.

برچسب ها: والیبال قطر ، ملی پوش والیبال
خبرهای مرتبط
رئیس فدراسیون والیبال خبر داد:
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
انشالا هر چه زودتر خوب بشه
خدا بهش سلامتی بده
۱
۵۳
پاسخ دادن
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
آخرین اخبار
صعود تیم گلبال ایران به فینال قهرمانی آسیا
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
چرا تیم ملی ژیمناستیک به مسابقات جهانی اعزام نشد؟
برگزاری نشست هیئت مدیره پرسپولیس/ تکلیف سرخ‌پوشان مشخص می‌شود
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
کسب ۲ مدال نقره و برنز توسط کوراش کاران جوان
پاکستان هم حریف کبدی کاران ایران نشد
عزیزی: روند واگذاری مرکز ملی تنیس ایران متوقف شد
تیم ملی والیبال ساحلی ایران گام نخست را محکم برداشت
پیروزی تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل بنگلادش
کشتی فرنگی زیر ۲۳سال قهرمانی جهان؛ فرخی و هدایتی به نیمه نهایی راه یافتند
گلزن دیروز و معمار بازی امروز
صفیری: پنالتی فولاد در دیدار مقابل ذوب‌آهن گرفته نشد
غیبت سردار آزمون؛ ضربه سنگین به خط حمله شباب الاهلی
انتخابات بدنسازی کاملا قانونی بود/ نام نصیرزاده در میان تایید صلاحیت‌ها نبود
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود قهرمان جهان به مرحله بعد
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد