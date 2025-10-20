باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن امکانیان بازیگر مطرح تئاتر و سینما و تلویزیون، در آخرین تجربه تئاتری خود، سال ۱۳۸۷ با نمایش «دیوار چین» به کارگردانی مریم معترف در تالار مولوی روی صحنه رفت و اکنون پس از ۱۷ سال قرار است با بازی در نمایش «خانه دراکولا» به کارگردانی بابک صحرایی حضور تازه‌ای در تئاتر را تجربه کند.

نمایش «خانه دراکولا» دومین نمایش بابک صحرایی در مقام نویسنده و کارگردان است که چندی پیش در تالار حافظ روی صحنه رفت و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. دور دوم اجرای این اثر به زودی با بازی بیژن امکانیان اجرای خود را آغاز می‌کند.

این نمایش به صورت کمدی_فانتزی روایت شده و بن‌مایه فلسفی_تاریخی دارد.

موسیقی و پرفورمنس دو عنصر مهم این نمایش به شمار می‌آید.

دیگر بازیگران، عوامل و زمان دقیق اجرای عموم نمایش «خانه دراکولا» به‌زودی اعلام می‌شود.