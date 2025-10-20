باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد ملک روز در اولین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان، با اذعان به اینکه تمرکزگرایی اختیارات در مرکز، یکی از رنجهای کشور است که خروجی آن متوجه مردم میشود، افزود: رییس جمهور، اختیارات را به استانداران واگذار میکند، اما اختیارات در وزارخانهها حبس شده و به استانها واگذار نمیشود.
ملک، با اشاره به نبود همکاری بین سازمانی در استان که نتیجه و خروجی آن ضعف و اشکال در خدمت به مردم است، تاکید کرد: با این روال خدمترسانی، نمیتوانیم رضایت مردم را کسب کنیم.
معاون استاندار ضمن تاکید بر اهمیت شورای راهبری تحول اداری افزود: دستاوردهای این شورا نقش مهم و موثری در ماموریت کلی دستگاههای اجرایی استان دارد.
وی با ابراز تاسف از همکاری نکردن و هماهنگی کافی بین دستگاههای استان، گفت : اگر خدمت به مردم را ماموریت و هدف غایی مجموعه دستگاههای اداری استان بدانیم، همکاری بین سازمانی محقق خواهد شد.
وی ضمن یادآوری ضرورت شناسایی فرآیندهای معیوب دستگاهها، اضافه کرد: تبیین این موضوع ضروریست که جذب نیرو در ادارات دولتی از مسیر قانونی طی میشود.