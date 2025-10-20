باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از امروز (دوشنبه) در شهر «نوی ساد» کشور صربستان آغاز و تا روز پنجشنبه اول آبان ادامه خواهد داشت.

امروز (دوشنبه) و در روز نخست این پیکار‌ها مسابقات مقدماتی چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ برگزار خواهد شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی دارنده طلای جوانان و امید‌های جهان، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله به مصاف برنده کشتی‌گیران قرقیزستان و یونان می‌رود.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی دارنده مدال برنز جوانان جهان، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر یک مغلوب ضیا باباشوف از جمهوری آذربایجان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از جمهوری آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر یک مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با لئون ریوالتا از ایتالیا کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف دونیورخون نکیبوف از ازبکستان پیکار می‌کند.