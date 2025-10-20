بازیکن استقلال با انتشار پیامی از مجموعه این باشگاه معذرت خواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدیه اندونگ بازیکن استقلال با انتشار پستی در فضای مجازی از مسئولان و کادرفنی این باشگاه معذرت خواهی کرد.

اندونگ پس از فیفادی اخیر که برای تیم ملی گابن به میدان رفته بود، هنوز به ایران بازنگشته که همین مساله باعث شد ریکاردو ساپینتو با ارسال ایمیل این بازیکن را در اختیار باشگاه قرار دهد.

اندونگ درباره این موضوع در اینستاگرام نوشت: صمیمانه از تاجرنیا، آقای ساپینتو و همه هواداران فوق‌العاده استقلال عذرخواهی می‌کنم. با وجود لطف و پیگیری‌های تاجرنیا، پرواز دیشب را از دست دادم و مسئولیت کامل این اشتباه را می‌پذیرم. واقعاً متاسفم و امیدوارم مرا ببخشید.