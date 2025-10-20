باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حامد رهبر مدامی، مدیر مرکز کنترل فضای کشور، در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «کنترل ترافیک هوایی در اصل هماهنگ‌کننده و مجری جریان ترافیک هوایی است. به‌طور خلاصه، پروازها موظفند در مسیرها و کریدورهای از پیش تعریف‌شده پرواز کنند.»

وی ادامه داد: «این کریدورها با ویژگی‌ها و مشخصاتی که در واحد طراحی مراقبت پرواز و کنترل ترافیک هوایی تعیین می‌شوند، مشخص می‌گردند.»

او بیان کرد: «کریدورها دارای ویژگی‌هایی از جمله حداقل ارتفاع و عرض هستند تا پروازها تا حد ممکن از یکدیگر جدا شوند. هرچند مسیرهای هوایی طبیعی تقاطع‌هایی دارند، این تقاطع‌ها می‌توانند به دو نوع تقسیم شوند.»

وی ادامه داد: «تقاطع‌های ارضی، جایی است که دو مسیر هوایی به هم می‌رسند، و تقاطع‌های ارتفاعی زمانی رخ می‌دهند که یک پرواز از ارتفاعی به ارتفاع دیگر منتقل می‌شود.»

رهبر با اشاره به یک حادثه مهم در تاریخ کنترل ترافیک هوایی در سال ۱۹۹۴ در سوئیس، جایی که برخورد دو پرواز منجر به جان باختن تعدادی از دانش‌آموزان در سفر به سمپوزیوم شد، بر اهمیت کنترل ترافیک هوایی و ضرورت جدایی هواپیماها از یکدیگر تأکید کرد.

وی افزود: «واحدهای کنترل ترافیک هوایی به‌صورت گروهی کار می‌کنند. در کشور ما، حدود ۹۸۰ نفر در برج‌های مراقبت پرواز مشغول به کار هستند. تعداد افرادی که در هر شیفت در یک برج حضور دارند ممکن است بین سه تا پنج نفر متغیر باشد.»

رهبر مدامی گفت: «واحد تقرب پرواز در نزدیکی فرودگاه‌ها فعالیت دارد و وظیفه کاهش ارتفاع و تحویل پرواز به واحد برج را بر عهده دارد. مرکز کنترل فضای کشور که تنها یک مرکز کنترل فضایی در کشور است، در هر شیفت ۴۰ نفر نیروی انسانی دارد.»

او بیان کرد: «این واحد مسئول پخش اطلاعیه‌های هوانوردی و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای است.»

مدیر مرکز کنترل فضای کشور تأکید کرد: «شغل کارشناسی کنترل ترافیک هوایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دقت زیادی را می‌طلبد. هیچ‌گونه خطایی در این حوزه پذیرفته نیست. برای مثال، وقتی دو پرواز با سرعت ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت به هم نزدیک می‌شوند، ثانیه‌ها بسیار حیاتی هستند.»

وی ادامه داد: «در مقایسه با سایر حوزه‌های هوانوردی، اشتباهات در کنترل ترافیک هوایی نمی‌توانند با یک اصلاح ساده در روز بعد جبران شوند.»

رهبر مدامی گفت: «تصمیم‌گیری در لحظه در کنترل ترافیک هوایی بسیار حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال، وقتی خلبان دستوری را به هواپیما می‌دهد، تقریباً ۳۰ ثانیه طول می‌کشد تا هواپیما به آن جهت تغییر مسیر دهد.»

وی افزود: «در نهایت، کنترل ترافیک هوایی یک وظیفه بسیار سنگین است که بر دوش همکاران این حوزه قرار دارد. این شغل شامل مدیریت همه پروازها، اعم از هواپیماها و بالگردها است و در مرکز کنترل فضایی کشور به‌طور روزانه حدود ۱۵۰۰ پرواز مدیریت می‌شود. ایمنی پروازها کاملاً به دقت و کارایی کارشناسان بستگی دارد.»