باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاه‌ها که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، محمدرضا ظفرقندی، حسین سیمایی صراف و محمدرضا مخبردزفولی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست رؤسای تأییدشده دانشگاه‌ها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره جزییات مصوبات کمیته منتخب تایید روسای دانشگاه‌ها گفت: در این جلسه بیژن رنجبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمدرضا دهقانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان، عباس سروش به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمد مسعود آقا محمد تجریشی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف، حامد رشیدی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه، سید محسن سجادی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء اصفهان و مرتضی احسانی به عنوان رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تایید شدند.

خسروپناه افزود: در این نشست همچنین، بهزاد بینش به عنوان رئیس دانشگاه بناب، احمد شیرزادی به عنوان رئیس دانشگاه خلیج فارس، عبدالله عباسی به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی گرمسار، شیرویه پیروی چشناسر به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، علی منظم اسماعیل‌پور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، حمیدرضا طیبی‌نسب به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی، علیرضا تمیزی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، کامران جباری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، رضا مظفری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان قم، فریدون احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان، محمدحسین مهدوی‌نژاد به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد و صدیقه واعظی‌فر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان مورد تایید اعضای کمیته منتخب تایید روسای دانشگاه‌ها قرار گرفتند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی