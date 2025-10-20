شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام فرزندآوری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزندآوری یک موهبت الهی واز جمله تصمیمات مهم زندگی زوجین است که نیاز به برنامهریزی مالی دارد. هزینههای اولیه نوزاد، شامل تغذیه، پوشاک، بهداشت و حتی هزینههای درمانی برای بسیاری از خانوادهها چالشبرانگیزاست.
به همین دلیل، دولت برای حمایت از خانوادهها، وام فرزندآوری را در نظرگرفت تا والدین بتوانند با آرامش بیشتری هزینههای ابتدایی فرزند خود را مدیریت کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و درود من نه ماه است که وام فرزند آوری ثبت نام کردم؛ اما بعد نه ماه به خاطر سی میلیون سرکار هستیم واقعا این موارد خیلی آدم را ناراحت میکند و تبعیضها تا کجا میخواد ادامه پیدا کند.