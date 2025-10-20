باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به بازداشت منذر مشاوشه، نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی ساکن قدس اشغالی، علی‌رغم جراحات وی، ادامه می‌دهند.

او پنجشنبه گذشته از خانه‌اش در محله العیساویه ربوده شد و بازداشت او تا روز سه‌شنبه تمدید شده است. مشاوشه سال گذشته در اثر یک زمین خوردن مجروح شده بود و هنوز پلاتین در بدن خود دارد.

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۱۲۰۰ کودک و نوجوان را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کرده است که ۳۵۰ نفر از آن‌ها همچنان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.

سه نهاد به نام‌های هیأت امور اسرا و آزادگان، انجمن اسرای فلسطینی و بنیاد حمایت از اسیر و حقوق‌بشر «الضمیر» خاطرنشان کردند که آمار اعلام شده تنها مربوط به کودکان و نوجوانان کرانه باختری است و آن‌ها به دلیل شرایط جنگی قادر به اطلاع از تعداد کودکان بازداشت‌شده از نوار غزه نیستند.

منبع: قدس نیوز