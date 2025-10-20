 رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور گفت: این پژوهشکده ظرفیت آن را دارد که به‌ عنوان یک مرجع علمی و قطب تخصصی در کشور شناخته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمد علی ابراهیمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی با اشاره به توانمندیها و زیرساختهای موجود در این مجموعه گفت: آزمایشگاهها و امکانات بسیار خوبی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی وجود دارد و دستاوردهای علمی آن در سطح جهانی نیز قابل توجه است.
وی خاطرنشان کرد: اخیراً چند پژوهشگر از کشور ونزوئلا برای آموزشهای تخصصی به این مرکز ارجاع داده شدند که از دورههای آموزشی ارائه شده رضایت کامل داشتند.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور همچنین از انتصاب محمدامین حجازی بهعنوان معاون پژوهشی و انتقال فناوری پژوهشگاه خبر داد و افزود: آقای حجازی بهزودی به مجموعه پژوهشگاه کشاورزی خواهند پیوست تا از دانش و تجربیات ارزشمند ایشان بهرهمند شویم.
وی با اشاره به تغییر مدیریت در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی اظهار کرد: بزرگترین خدمت به یک مدیر، آن است که فردی توانمند و کاربلد جایگزین او شود. آقای گلکاری که به عنوان مدیر جدید این مجموعه منصوب شدهاند، سابقه طولانی در حوزه پژوهش و مدیریت در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور دارند و قطعاً روزهای درخشانی پیشروی پژوهشکده خواهد بود.
ابراهیمی همچنین از یوسف نامی، عضو هیئتعلمی پژوهشکده بیوتکنولوژی و صنایع غذایی، بهدلیل قرار گرفتن برای دومین سال پیاپی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان تقدیر کرد و افزود: افتخاراتی از این دست نشاندهنده ظرفیت علمی بالای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در تبریز است.
وی در پایان با تاکید بر نقش تبریز در توسعه علمی کشور گفت: مرکز نوآوری صنایع غذایی در تبریز میتواند به مرکزی برای انجام پژوهشهای نوین و کاربردی در سطح ملی تبدیل شود.
شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی نیز گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی از بازوان علمی و فناوری بخش کشاورزی است و نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
شفیعی با تقدیر از خدمات محمدامین حجازی در طول ۱۸ سال تصدی ریاست این مجموعه گفت: استمرار مدیریت در چنین جایگاهی بیانگر درایت، تلاش و موفقیت در مسیر توسعه علمی و پژوهشی است.
وی ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جدید پژوهشکده، به شرایط خاص بخش کشاورزی کشور و استان اشاره کرد و افزود: علیرغم همه محدودیتها و پیامدهای ناشی از خشکسالیهای متوالی و کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، که محدودیتهای جدی برای کشاورزان ایجاد کرده است، بخش کشاورزی همچنان با قدرت در مسیر تأمین غذای کافی و سالم برای جامعه حرکت میکند.
شفیعی با بیان اینکه بحران منابع آبی و فرونشست زمین در برخی مناطق، شرایط تولید را دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی، افزایش بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین تنها راهحل پایداری کشاورزی است و این فناوریها باید از مسیر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به بخش اجرا منتقل شود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۸۵۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان گفت: این ظرفیت بزرگ، نیازمند پشتیبانی علمی و فناوری از سوی پژوهشکدههای تخصصی است تا ارزش افزوده تولیدات کشاورزی افزایش یابد و زنجیره تولید تا مصرف بهدرستی مدیریت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تکالیف سنگینی از جمله دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی برای بخش کشاورزی تعیین شده است، افزود: تحقق این هدف جز با اتکا به دانش فنی، تحقیقات کاربردی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر نیست.
شفیعی تصریح کرد: پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در سالهای اخیر با اقدامات مؤثر خود، نقش برجستهای در تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت جامعه داشته است و در اجرای مأموریتهای محوله از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز عملکردی درخشان از خود نشان داده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: یافتهها و دستاوردهای علمی سایر پژوهشکدههای کشاورزی کشور نیز در اختیار سازمانهای جهاد کشاورزی استانها قرار گیرد تا با انتقال مؤثر دانش و تجربه، شاهد توسعه متوازن و پایدار در بخش کشاورزی کشور باشیم.
در پایان این مراسم، حکم سرپرستی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور از سوی محمدرضا ابراهیمی رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور به صابر گلکاری اعطا و از خدمات ۱۸ ساله محمدامین حجازی قدردانی شد.
منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی