باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات گزارش داد که قرار است امروز یک هیئت از حماس با مقامات قطر و مصر در قاهره دیدار کند تا در مورد ادامه آتش‌بس شکننده غزه گفت‌و‌گو کنند.

رژیم صهیونیستی دیروز پس از ادعای هدف قرار گرفتن سربازانش توسط مبارزان حماس، چندین حمله مرگبار در سراسر غزه انجام داد. حماس هرگونه اطلاعی از این حمله را تکذیب کرد.

این هیئت به ریاست خلیل الحیه، از مقامات حماس، روز یکشنبه «ده‌ها حمله هوایی که منجر به شهادت ده‌ها نفر در نوار غزه شد» را مورد بحث قرار خواهد داد. این هیئت همچنین با مقامات مصری دیدار خواهد کرد تا در مورد گفت‌وگوی آتی بین فلسطینیان به میزبانی مصر و با هدف «اتحاد جناح‌های فلسطینی» گفت‌و‌گو کند.