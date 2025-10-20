سرپرست کمیته داوران درباره صحنه مشکوک دیدار ذوب‌آهن و فولاد خوزستان در دیدار هفته هفتم لیگ برتر گفت: پنالتی واضع تیم فولاد در این دیدار گرفته نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل صفیری سرپرست کمیته داوران با اشاره به برررسی عملکرد داوران در هر هفته از رقابت‌های لیگ برتر، اظهارکرد: وظیفه داریم در قبال تصمیمات داوری شفاف عمل کنیم. هدف این است که اشتباهات احتمالی شناسایی شده تا در آینده تکرار نشوند. به همین دلیل، بعد از هر هفته لیگ، جلسات تحلیلی دقیقی با حضور ناظران و داوران برگزار می‌شود تا نقاط ضعف اصلاح شود.

وی در خصوص صحنه مورد اعتراض باشگاه فولاد خوزستان درباره خطای هند بازیکن ذوب آهن که توسط داور نادیده گرفته شد، توضیح داد: در خصوص صحنه مورد اعتراض تیم فولاد خوزستان، یعنی برخورد توپ به دست مدافع ذوب‌آهن، کمیته داوران پس از بازبینی دقیق ویدئویی و آنالیز کارشناسی به جمع‌بندی نهایی رسید. این صحنه با همکاری گروه آنالیز داوری و کارشناسان خبره داخلی و خارجی به دقت بررسی شد.

او افزود: اکثریت کارشناسانی که صحنه را مشاهده کردند، معتقد بودند که برخورد توپ با دست مدافع ذوب‌آهن در محوطه جریمه رخ داده و باید اعلام پنالتی می‌شد. کمیته داوران نیز بر همین اساس، نظر نهایی خود را اعلام کرده است.

صفیری: پنالتی فولاد در دیدار مقابل ذوب‌آهن گرفته نشد

صفیری در توضیح دلیل عدم اعلام خطا در جریان بازی گفت: در اتاق VAR، زاویه‌ای از دوربین پشت دروازه که توسط باشگاه فولاد تصویربرداری شده بود، در اختیار داوران مسابقه قرار نداشت. همین موضوع باعث شد که داوران صحنه را از دید درست و کامل مشاهده نکنند و تصمیم نهایی در لحظه بازی به اشتباه گرفته شود.

صفیری در پایان خاطرنشان کرد: در این صحنه، هند و پنالتی برای فولاد واضح بوده و داوران با توجه به محدودیت زاویه دید در VAR امکان مشاهده آن را نداشتند. در حقیقت اگر چنین صحنه‌ای توسط دوربین ها، دیده می‌شد قطعا اتاق VAR به داور، منتقل می‌کرد تا صحنه را بازبینی کند. با این حال، گزارش کامل این اتفاق برای بررسی بیشتر در کمیته فنی داوری ثبت شده است و طبق قانون با روند قضاوت تیم داوری این مسابقه، برخورد می‌شود.

