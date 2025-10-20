باشگاه خبرنگاران جوان - آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اظهار داشت: در مجموعه کاخ گلستان به صورت دورهای انبار گردانی انجام میشود، در آخرین ساماندهی حفاظتی و اطلاعاتی سید رضا رضایی امین اموال مجموعه کاخ گلستان در بررسی مجدد آلبوم خانه که برای تکمیل شناسنامهها و ساماندهی حفاظتی و اطلاعاتی بر روی آثار انجام میداد متوجه شد برخی از ۱۸۹ فیلم خام که از دوره قاجار ثبت و ضبط شده دارای محتوای تصویری است به همین دلیل دوباره همه فیلمها را تحت بررسی مجدد قرار داد و به این نتیجه رسید که ۳۱ حلقه فیلم دارای محتوای تصویری است که ۲۸ حلقه فیلم ۳۵ میلیمتری و سه حلقه فیلم ۱۶ میلیمتری است.
وی افزود: با توجه به اینکه بررسی کارشناسانه دقیقی توسط متخصصان درباره محتوای این فیلمها انجام نشده از محتوای دقیق فیلمها اطلاعات دقیقی نداریم، اما با نگاه اجمالی که همکار ما انجام داده برخی از فیلمها نشان دهنده تصاویری از دوره قاجار است که شاید اطلاعات جدیدی به اطلاعات ما اضافه کند ولی میزان و عناوین دقیق اطلاعات تاکنون کارشناسی نشده است.
امامی در پاسخ به این پرسش که چه افرادی این فیلمها را کارشناسی میکنند و آیا از کارشناسان خانه سینما هم استفاده میشود، گفت: قرار است در جلسهای با همکارانمان در اداره کل موزهها در مورد نحوه اقدامات آتی که بیشتر کارشناسی است تصمیم گیری شود که از چه متخصصان و کارشناسانی برای تشخص محتوای فیلم دعوت به عمل آید و از چه موسسات و ارگانهایی مانند مرکز ملی فیلم یا مراکز معتبر دیگر برای استخراج فیلم کمک گرفته شود تا بیشترین بهره وری را جلسات کارشناسان داشته باشد.
رونمایی باشکوه در انتظار محتوای فیلمهای جدید قاجار
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه بعد از مشخص شدن محتوای فیلمها آنها چگونه در اختیار پژوهشگران یا عموم مردم قرار میگیرد، توضیح داد: بررسی این فیلمها میتواند اطلاعاتی را به اطلاعات قبلی اضافه کند یا ممکن است اطلاعات تکراری باشد. اگر استخراج فیلمها منجر به اطلاعات جدیدی شود و به محتوای اطلاعاتی پژوهشی دوره قاجار اضافه کند برنامه رونمایی مفصلی با دعوت از کارشناسان، پژوهشگران و علاقهمندان در کاخ گلستان برگزار میکنیم و حتما پلتفرم مناسبی با هماهنگی بخش مرکز اطلاع رسانی و امنیت فضای مجازی وزارتخانه و اداره کل موزهها برای انتشار این فیلمها در وقت و زمان مشخص در نظر میگیرم.
امامی درباره این پرسش که بعد از انتخاب کارشناسان روند بررسی فیلمها چقدر زمانبر است، گفت: مشخص نیست مدت بررسی را کارشناسان مشخص میکنند.
استخراج ۵۹ دقیقه محتوا از ۳۸ فیلم
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اذعان داشت: در آلبوم خانه گلستان ۳۸ حلقه فیلم شناسایی شده بود که در زمان مرحوم پرفسور شهریار عدل به مرکز سی ان سی در فرانسه منتقل و ۵۹ دقیقه فیلم از دوره قاجار استخراج شد. در سال ۱۳۸۹ هم مجددا ۲۲ حلقه فیلم دیگر شناسایی شده است.
امامی افزود: فیلمهایی که در زمان پرفسور عدل بعد از انجام کار حفاظتی و استخراج محتوایی به آلمان ارسال شده بود به ایران بازگرداننده شد و در آلبوم خانه کاخ گلستان در شرایط کاملا استاندارد نگهداری میشود.
ارائه لوح فشرده فیلم به پژوهشگران
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در پاسخ به این پرسش که فیلمها و عکسهایی که در مجموعه کاخ گلستان نگهداری میشود چگونه در دسترس پژوهشگران و علاقمندان گذاشته میشود، گفت: تاکنون این فیلمها چند بار در کاخ گلستان نمایش داده شده است. وقتی که پژوهشگران درخواست تماشای فیلمهای آرشیو شده در این مجموعه را میدهند ما یک لوح فشرده از فیلمها را در اختیار آنها قرار میدهیم.
دیجیتال شدن آلبومهای سایه
امامی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا عکس جدیدی شناسایی نشده، گفت: عکس جدید شناسایی نشده است فقط اقداماتی نظیر آلبومهای دیجیتال سایه به همراه طبقه بندی و تکمیل کارهای اطلاعاتی انجام شده و در تلاشیم با کمک مرکز فناوری اطلاعات فضای مجازی کاخ گلستان آنها را در دسترس پژوهشگران قرار دهیم. اکنون پژوهشگران میتوانند با مراجعه حضوری اطلاعات دیجیتال عکسها را دریافت کنند.
