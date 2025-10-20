رئیس‌جمهور گفت: راه رفع مشکلاتی مثل کم‌آبی، فرونشست زمین و امثال آن نه شعار و دستور، بلکه تکیه بر متخصصان، فارغ از نوع پوشش، منش و ظواهر آنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴- در آیین «گرامیداشت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور» در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان اظهار داشت: اینکه ما در کشورمان گنج عظیمی از منابع و نعمات خدادادی داشته و هم‌زمان با کوهی از مشکلات مواجه باشیم، به هیچ وجه شایسته و پذیرفتنی نیست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه گشتن به دنبال مقصر وضعیت فعلی مشکلی را رفع نمی‌کند، افزود: ریشه وضعیت نامطلوب فعلی این است که از آنچه خداوند به ما عطا کرده به شکل صحیح بهره نبرده‌ایم و راه برون‌رفت از این وضعیت کمک گرفتن از کسانی است که دانایی، توانایی و اراده حل مشکلات را دارند.

پزشکیان عمل بر مبنای دانایی، توانایی و اراده را همان عمل صالح توصیف و تصریح کرد: اینکه ما بدون استفاده از دانش و تهیه برنامه دقیق متکی بر مطالعات جامع، شهرهای‌مان را توسعه داده‌ایم و امروز با معضلاتی نظیر کم‌آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، ترافیک و امثال آن مواجه هستیم، یک مشکل است و اینکه همچنان اصرار داشته باشیم همان مسیر را ادامه دهیم، مشکلی بزرگ‌تر.

پزشکیان با اشاره به اینکه فقط یک راه برای عبور از این وضعیت پیش‌رو داریم، در توضیح آن خاطرنشان کرد: راه رفع مشکلاتی مثل کم‌آبی، فرونشست زمین و امثال آن نه شعار و دستور، بلکه تکیه بر متخصصان، فارغ از نوع پوشش، منش و ظواهر آنان است. امروز دشمن چشم امید به این دوخته که ایران ضعیف شده و زمان ضربه زدن به آن است، اما اگر نخبگان به میدان بیایند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنده به دنبال پست و جایگاه و مقام نبوده و نیستم، اظهار داشت: من دغدغه مشکلات انباشته را داشتم و برای حل آنها اینجا هستم؛ عهد کرده‌ام که برای حل مشکلات همه توان خود را به کار بگیرم و تا پای جان در این راه خواهم ایستاد.

پزشکیان از دانشجویان و اساتید خواست کلاس و درس را با محوریت فراگیری مهارت‌هایی دنبال کنند که بتوان با استفاده از آنها مشکلات امروز و فردای کشور را رفع کرد و افزود: انتظار ما از دانشگاه این است که خود را به نسل جدید دانشگاه‌ها ارتقا داده و درس و تحصیل را به شکل مسئله‌محور دنبال کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مشکلات فعلی، حاصل عملکرد غلط در اداره کشور هستند، تصریح کرد: نظام اداری کشور بسیار فربه، ناکارآمد و کُند است و تامین هزینه‌های جاری آن خود یکی از دلایل جدی و مهم ایجاد و افزایش تورم است؛ هر بخش این نظام فربه را هم که می‌خواهیم اصلاح و حذف کنیم، علیه ما جوسازی می‌شود!

پزشکیان بار دیگر همه دانشگاهیان را به ارائه راهکار‌های جامع برای حل مشکلات کشور فراخواند و گفت: قدم اول این است که مسئله را بشناسیم و آن را به گونه‌ای تعریف کنیم که قابل حل باشد. باید همه عوارض و پیش‌آمد‌های احتمالی را لحاظ، بررسی و راهکار‌های لازم را برای مواجهه با آنها ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش با تبریک آغاز سالی دیگر در مسیر علم و دانش، به ویژه به دانشجویان سال اولی و نیز نفرات برتر کنکور سال جاری، خاطرنشان کرد: زندگی مسیر تلاش ما برای کمال و تعالی است؛ هدف ما در این مسیر باید هر روز بهتر شدن باشد. دانشگاه باید انسان‌هایی تربیت کند که عزت، سربلندی، افتخار و غرور ملی در وجودشان شعله‌ور و برای تحقق آن نیز توانمندی داشته باشند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رئیس دانشگاه تربیت مدرس در سخنانی ضمن اعلام آمادگی دانشگاهیان برای کمک به حل مشکلات، برخی مطالبات و مسائل این حوزه از جمله ضرورت رفع مشکلاتی که به مثابه خودتحریمی، تحریم‌های خارجی تحمیل شده بر کشور را تقویت و تکمیل می‌کنند و نیز توجه به توسعه دیپلماسی و تعاملات علمی به عنوان یک ضرورت برای رشد علمی کشور را مورد تاکید قرار دادند.

در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور، وزرای بهداشت و علوم و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، از ۲۲ نفر از حائزین رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴ تجلیل به عمل آمد.

منبع:‌ پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
امروز، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کرمانشاه، فارس، گیلان، تهران، کردستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایلام، اصفهان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
امروز 28 مهر 1404 - 15:48 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از خرداد ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟
با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 28 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات استان تهران
۱۵:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تفاوت افزایش معوقات کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبت های چه شد؟ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران ۳ سال و ۷ ماه طلبکارند پرداخت مانده رفاهیت مناسبتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سایت مخابرات ما در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ درج شده است ولی اما متأسفانه امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ هست که هنوز هم از پرداخت آن هیچ خبری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعی از بازنشستگان مخابرات استان تهران
کاربر محترم ، پاسخ شما به این نظر با موفقیت دریافت شد.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
۱۵:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
چرا مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون طلب بازنشستگان را نمی‌دهند
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 28 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات ایران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون در شهرهای مختلف تجمع می کنند و همچنان نیز ادامه دارد ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس و... از سال 1401 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات بازنشستگان مخابرات ایران در سراسر کشور نکردند چرا؟
لطفا صدای ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را به گوش مدیران، مسئولین مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولت، مسئولان، نمایندگان مجلیس و... برسانید که بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چگونه فیش حقوقی خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه را بگیرند؟ فیش حقوقی خرداد، تیر، مرداد و شهریورماهِ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در سامانه مربوطه بارگذاری نشد چرا؟ شرکت مخابرات استان تهران باید بابت تاخیر در پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران پاسخگو باشد
۳
۱
پاسخ دادن
