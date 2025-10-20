باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴- در آیین «گرامیداشت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور» در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان اظهار داشت: اینکه ما در کشورمان گنج عظیمی از منابع و نعمات خدادادی داشته و هم‌زمان با کوهی از مشکلات مواجه باشیم، به هیچ وجه شایسته و پذیرفتنی نیست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه گشتن به دنبال مقصر وضعیت فعلی مشکلی را رفع نمی‌کند، افزود: ریشه وضعیت نامطلوب فعلی این است که از آنچه خداوند به ما عطا کرده به شکل صحیح بهره نبرده‌ایم و راه برون‌رفت از این وضعیت کمک گرفتن از کسانی است که دانایی، توانایی و اراده حل مشکلات را دارند.

پزشکیان عمل بر مبنای دانایی، توانایی و اراده را همان عمل صالح توصیف و تصریح کرد: اینکه ما بدون استفاده از دانش و تهیه برنامه دقیق متکی بر مطالعات جامع، شهرهای‌مان را توسعه داده‌ایم و امروز با معضلاتی نظیر کم‌آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، ترافیک و امثال آن مواجه هستیم، یک مشکل است و اینکه همچنان اصرار داشته باشیم همان مسیر را ادامه دهیم، مشکلی بزرگ‌تر.

پزشکیان با اشاره به اینکه فقط یک راه برای عبور از این وضعیت پیش‌رو داریم، در توضیح آن خاطرنشان کرد: راه رفع مشکلاتی مثل کم‌آبی، فرونشست زمین و امثال آن نه شعار و دستور، بلکه تکیه بر متخصصان، فارغ از نوع پوشش، منش و ظواهر آنان است. امروز دشمن چشم امید به این دوخته که ایران ضعیف شده و زمان ضربه زدن به آن است، اما اگر نخبگان به میدان بیایند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنده به دنبال پست و جایگاه و مقام نبوده و نیستم، اظهار داشت: من دغدغه مشکلات انباشته را داشتم و برای حل آنها اینجا هستم؛ عهد کرده‌ام که برای حل مشکلات همه توان خود را به کار بگیرم و تا پای جان در این راه خواهم ایستاد.

پزشکیان از دانشجویان و اساتید خواست کلاس و درس را با محوریت فراگیری مهارت‌هایی دنبال کنند که بتوان با استفاده از آنها مشکلات امروز و فردای کشور را رفع کرد و افزود: انتظار ما از دانشگاه این است که خود را به نسل جدید دانشگاه‌ها ارتقا داده و درس و تحصیل را به شکل مسئله‌محور دنبال کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مشکلات فعلی، حاصل عملکرد غلط در اداره کشور هستند، تصریح کرد: نظام اداری کشور بسیار فربه، ناکارآمد و کُند است و تامین هزینه‌های جاری آن خود یکی از دلایل جدی و مهم ایجاد و افزایش تورم است؛ هر بخش این نظام فربه را هم که می‌خواهیم اصلاح و حذف کنیم، علیه ما جوسازی می‌شود!

پزشکیان بار دیگر همه دانشگاهیان را به ارائه راهکار‌های جامع برای حل مشکلات کشور فراخواند و گفت: قدم اول این است که مسئله را بشناسیم و آن را به گونه‌ای تعریف کنیم که قابل حل باشد. باید همه عوارض و پیش‌آمد‌های احتمالی را لحاظ، بررسی و راهکار‌های لازم را برای مواجهه با آنها ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش با تبریک آغاز سالی دیگر در مسیر علم و دانش، به ویژه به دانشجویان سال اولی و نیز نفرات برتر کنکور سال جاری، خاطرنشان کرد: زندگی مسیر تلاش ما برای کمال و تعالی است؛ هدف ما در این مسیر باید هر روز بهتر شدن باشد. دانشگاه باید انسان‌هایی تربیت کند که عزت، سربلندی، افتخار و غرور ملی در وجودشان شعله‌ور و برای تحقق آن نیز توانمندی داشته باشند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رئیس دانشگاه تربیت مدرس در سخنانی ضمن اعلام آمادگی دانشگاهیان برای کمک به حل مشکلات، برخی مطالبات و مسائل این حوزه از جمله ضرورت رفع مشکلاتی که به مثابه خودتحریمی، تحریم‌های خارجی تحمیل شده بر کشور را تقویت و تکمیل می‌کنند و نیز توجه به توسعه دیپلماسی و تعاملات علمی به عنوان یک ضرورت برای رشد علمی کشور را مورد تاکید قرار دادند.

در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور، وزرای بهداشت و علوم و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، از ۲۲ نفر از حائزین رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴ تجلیل به عمل آمد.

منبع:‌ پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری