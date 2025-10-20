واگذاری ۶۰ هزار متر زمین به سپاه قم برای ساخت بیمارستان در کمربندی امام علی (ع)

شورای اسلامی شهر قم با تصویب لایحه‌ای، مجوز واگذاری رایگان زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع به سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) را صادر کرد؛ زمینی که قرار است به بیمارستانی برای خدمت‌رسانی به شهروندان تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی شهر قم، لایحه‌ای مبنی بر واگذاری رایگان یک قطعه زمین به سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم با رأی مثبت اکثریت اعضا به تصویب رسید. این زمین که در کمربندی امام علی (ع) و روبه‌روی بوستان هاشمی واقع شده، خارج از محدوده شهری و دارای کاربری کشاورزی است.

بر اساس مفاد این لایحه، سپاه استان قم درخواست کرده بود تا زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع صرفاً برای احداث بیمارستانی با هدف ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی در اختیار این نهاد قرار گیرد. اعضای شورا با این درخواست موافقت کردند و مقرر شد زمین مذکور به صورت رایگان به سپاه واگذار شود.

این تصمیم در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی شهر قم و پاسخ به نیازهای فزاینده شهروندان در حوزه سلامت اتخاذ شده است.

برچسب ها: شورای شهر قم ، ساخت بیمارستان
