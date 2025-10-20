وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حمایت از معلولان و اقشار نیازمند باید اولویت یک باشد و در ایام بودجه هم به صورت ویژه پیگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در حاشیه همایش جشن ملی همدلی اهدای ۳۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی، ضمن اشاره به نقش خیرین اظهار کرد: هرچقدر هم خیرین حضور داشته باشند، ظرفیت‌های قانونی تسهیل کننده است و وظیفه قانونی و اخلاقی دولت حمایت از اقشار نیازمند و فقرزدایی است و باید بتوانیم اقدامات جدی را در بودجه کشور انجام دهیم.

وی ادامه داد: اولویت‌ها می‌تواند متفاوت باشد. حمایت از معلولان و اقشار نیازمند باید اولویت یک باشد و در ایام بودجه هم به صورت ویژه پیگیری شود. چنانچه امسال در اردیبهشت ماه تعرفه مراکز نگهداری ۴۵ درصد افزایش یافت. همچنین افزایش تعداد مددکاران علی رغم محدودیت‌های بودجه‌ای دنبال شده است.

وزیر کار و رفاه همچنین گفت: موضوع کالابرگ برای اقشار نیازمند مهم است و هم دولت و مجلس آن را به طور جدی پیگیری می‌کند و امید است با تامین منابع آن را گسترش دهیم.

وی همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: امروز سازمان بهزیستی از چند کار مهم رونمایی کرد و مهمترین آن این بود که از طریق بانک ملی درگاهی ایجاد شده که در این درگاه، خیرین با سرعت و کیفیت خاصی می‌توانند فرد گیرنده و شهر را انتخاب کنند و این ظرفیت خوبی برای انطباق بین خیرین و اقشار نیازمند است.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران و سازمان بهزیستی اشاره کرد که در این تفاهمنامه، سپاه پاسداران احداث هزار واحد مسکونی را تقبل کردند. همچنین اهدای ۳۵۰۰ سری جهیزیه و ۲۰۰۰ چرخ خیاطی انجام شد.

میدری در ادامه از آغاز مرحله آزمایشی رصد اورژانس اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: این مرکز هماهنگی و کنترل کل اورژانس اجتماعی در سراسر کشور را انجام می‌دهد و گزارشی از تماس‌ها و نتایج آن برقرار می‌کند و همچنین به طور همزمان، مرکز ارائه خدمات را دنبال می‌کند.

منبع: ایسنا