واکنش‌ها به تظاهرات سراسری علیه ترامپ در آمریکا + فیلم

واکنش‌ها به تظاهرات میلیونی و سراسری مردم آمریکا علیه ترامپ همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریس مورفی، سناتور آمریکایی ترامپ را فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواند که سیاست‌هایش آمریکا را به نابودی می کشاند.

 

