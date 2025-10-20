سخنگوی سازمان امداد و نجات در نوار غزه اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار شهید همچنان زیر آوار منازل ویران‌شده در سراسر این منطقه باقی مانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - «محمود بصل» سخنگوی سازمان امداد و نجات در نوار غزه اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار شهید همچنان زیر آوار منازل ویران‌شده در سراسر این منطقه باقی مانده‌اند. 

وی تأکید کرد که عملیات بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار بسیار پیچیده و دشوار است و نیازمند همکاری فوری نهاد‌های بین‌المللی و تأمین تجهیزات تخصصی نجات است.

بصل در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: « خارج کردن اجساد از زیر آوار به تجهیزات سنگین و هماهنگی چندجانبه نیاز دارد، اما از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون هیچ تغییری در وضعیت میدانی و امکانات ما ایجاد نشده است.»

به گفته وی، فهرست بلندی از اسامی شهدا که همچنان زیر آوار هستند، در اختیار سازمان امداد و نجات قرار دارد و روزانه خانواده‌های بسیاری از غزه با این نهاد تماس گرفته و درباره سرنوشت عزیزان خود پرس‌وجو می‌کنند.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه افزود که تنها در شهر غزه بیش از ۴ هزار شهید زیر آوار منازل مدفون هستند، بدون احتساب مناطق تل‌الهوی و الزیتون که همچنان دسترسی به آنها به‌دلیل ویرانی گسترده و خطرات مین‌ها ممکن نیست.

بصل در پایان بار دیگر خواستار دخالت فوری جامعه جهانی و نهاد‌های امدادی برای فراهم کردن تجهیزات سنگین جهت بیرون آوردن پیکر‌های شهدا شد و تأکید کرد که سکوت در برابر این فاجعه انسانی، تداوم جنایت علیه مردم فلسطین است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: آتش بس غزه ، جنگ غزه
