باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش رادیویی «سووشون» از ۲۶ مهر ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش روی آنتن رفته و پخش آن ادامه دارد. تکرار این نمایش همان روز ساعت ۷ و ۱۶:۳۰ است.
این نمایش برگرفته از رمان ماندگار «سووشون» نوشتهی سیمین دانشور است؛ اثری تاریخی ـ اجتماعی که در بستر شیراز دهه ۱۳۲۰ شمسی و همزمان با اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم روایت میشود. داستان با نگاهی انسانی و شاعرانه، جلوههایی از عشق، مقاومت و فداکاری را در فضای پرالتهاب آن سالها بازآفرینی میکند.
در این نمایش هنرمندانی، چون مجید قناد، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده، شیما جانقربان، سیما خوشچشم، مونا صفی، پریسا مقتدی، فریبا طاهری، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، معصومه عزیزمحمدی، ناهید فیضیزاده، بهرام سرورینژاد، مجید حمزه، کرامت رودساز، رامین پورایمان، امیرعباس توفیقی، محمدسعید سلطانی و حمید یزدانی ابیانه نقشآفرینی کردهاند.