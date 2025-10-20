نمایش رادیویی «سووشون» از ۲۶ مهر ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش روی آنتن رفته و پخش آن ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش رادیویی «سووشون» از ۲۶ مهر ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش روی آنتن رفته و پخش آن ادامه دارد. تکرار این نمایش همان روز ساعت ۷ و ۱۶:۳۰ است.

این نمایش برگرفته از رمان ماندگار «سووشون» نوشته‌ی سیمین دانشور است؛ اثری تاریخی ـ اجتماعی که در بستر شیراز دهه ۱۳۲۰ شمسی و همزمان با اشغال ایران توسط نیرو‌های متفقین در جنگ جهانی دوم روایت می‌شود. داستان با نگاهی انسانی و شاعرانه، جلوه‌هایی از عشق، مقاومت و فداکاری را در فضای پرالتهاب آن سال‌ها بازآفرینی می‌کند.

در این نمایش هنرمندانی، چون مجید قناد، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده، شیما جانقربان، سیما خوش‌چشم، مونا صفی، پریسا مقتدی، فریبا طاهری، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، معصومه عزیزمحمدی، ناهید فیضی‌زاده، بهرام سروری‌نژاد، مجید حمزه، کرامت رودساز، رامین پورایمان، امیرعباس توفیقی، محمدسعید سلطانی و حمید یزدانی ابیانه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

برچسب ها: نمایش رادیویی ، سووشون
خبرهای مرتبط
روایت پرواز مرد میدان در جنگل آلواتان
«مردی در سایه»؛ روایتی شنیدنی از زندگی فرمانده شهید حماس، محمد ضیف
خشت‌هایی که امید را روایت می‌کنند؛ آواز خاک در دل کویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهدای جایزه ویژه فرج‌الله سلحشور به بهترین گروه بچه‌های مسجد/ مشهد میزبان جشنواره شانزدهم شد
تابویی که «پسر» یادآوری کرد/ آیا واقعا جایی برای پیرمرد‌ها نیست؟
گرامیداشت ۶ هنرمند فقید موسیقی ایران/ هوشنگ کامکار از احمد پژمان گفت
یافته‌های تصویری قاجاری پس از استخراج محتوا در پلتفرم داخلی نمایش داده می‌شود
افشای راز گهواره ربوده شده در شبکه تهران
تقویت همکاری میان رادیو و مرکز شعر و موسیقی/ پلی برای هم‌افزایی فرهنگی در سازمان صدا و سیما
بیژن امکانیان پس از ۱۷ سال با «خانه دراکولا» به روی صحنه برمی‌گردد
حدادعادل: ایران را پیش از نفت، با ادبیاتش می‌شناختند
جایزه بزرگ جشنواره برای محی‌الدین مظفر، کارگردان «ماهی در قلاب»
از ۱۷ کتاب حوزه فلسطین رونمایی شد
آخرین اخبار
اهمیت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شرایط فعلی کشور
«دختران باد» و «برای آوا» راهی سینما می‌شوند
پخش نمایش رادیویی «سووشون» از رادیو نمایش
یافته‌های تصویری قاجاری پس از استخراج محتوا در پلتفرم داخلی نمایش داده می‌شود
بیژن امکانیان پس از ۱۷ سال با «خانه دراکولا» به روی صحنه برمی‌گردد
جایزه بزرگ جشنواره برای محی‌الدین مظفر، کارگردان «ماهی در قلاب»
مجموعه پویانمایی «لینالونا» رونمایی شد
حدادعادل: ایران را پیش از نفت، با ادبیاتش می‌شناختند
گرامیداشت ۶ هنرمند فقید موسیقی ایران/ هوشنگ کامکار از احمد پژمان گفت
صالحی امیری: دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و میدان را به مردم بسپارد
تابویی که «پسر» یادآوری کرد/ آیا واقعا جایی برای پیرمرد‌ها نیست؟
از ۱۷ کتاب حوزه فلسطین رونمایی شد
اهدای جایزه ویژه فرج‌الله سلحشور به بهترین گروه بچه‌های مسجد/ مشهد میزبان جشنواره شانزدهم شد
تقویت همکاری میان رادیو و مرکز شعر و موسیقی/ پلی برای هم‌افزایی فرهنگی در سازمان صدا و سیما
افشای راز گهواره ربوده شده در شبکه تهران