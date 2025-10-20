فیلم سینمایی «دختران باد» که فریدون نجفی چهار سال قبل آن را کلید زده بود، مجوز اکران گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی، اخیرا برای فیلم «دختران باد» به کارگردانی فریدون نجفی پروانه صادر کرده که این فیلم سال ۱۴۰۰ در استان چهارمحال و بختیاری ساخته شد.

«خاتی» دیگر فیلم این کارگردان است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر نمایش داده و هنوز به اکران درنیامده است.

طبق اعلام عمومی سازمان سینمایی، بجز «دختران باد» که به تهیه‌کنندگی محمد احمدی تولید شده، شورای پروانه نمایش به فیلم «برای آوا» نیز به تهیه‌کنندگی فرانک فروتن و کارگردانی محسن سراجی مجوز اکران داده است.

این فیلم که پیش‌تر برای حضور در جشنواره‌های خارجی آماده شده بود، در حوزه سینمای کودک و نوجوان است و نگار عابدی، مهدی زمین پرداز، رضا جهانی، محمدهادی عطایی، ریحانه یزدانیار و فرانک فروتن در کنار بازیگران نوجوان در آن بازی کرده‌اند.