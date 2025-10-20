رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: در حوزه امنیت غذایی، دو برنامه مهم امسال شامل طرح دانش‌بنیان امنیت غذایی در زنجیره آرد و نان کامل و شناسه‌گذاری محصولات غذایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در پانزدهمین نشست رؤسای دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، که روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور وزیر بهداشت، در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی در استان‌ها مسئولیت هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را برعهده دارند. این دبیرخانه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر بوده، اما مأموریت خود را در سطح استانداری‌ها و تحت ریاست استاندار، به عنوان رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش دبیرخانه‌های استانی در تحقق مصوبات شورا افزود: کار دبیرخانه‌ها بسیار دشوار و پرمسئولیت است و ما به طور مستمر در ارتباط با همکاران هستیم. در این اجلاس‌ها مسائلی که در ارتباطات روزمره یا بازدید‌های استانی قابل حل نبوده، به صورت جمعی بررسی می‌شود. علاوه بر این، یکی از محور‌های اصلی اجلاس، تبادل تجربه بین استان‌هاست تا همکاران بتوانند از تجربیات موفق یکدیگر در اجرای برنامه‌های استانی بهره‌مند شوند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به برنامه‌های مهم در دست اجرا، گفت: در حوزه امنیت غذایی، دو برنامه مهم امسال شامل طرح دانش‌بنیان امنیت غذایی در زنجیره آرد و نان کامل و نیز شناسه‌گذاری محصولات غذایی، باغی و گیاهی در دستور کار است. شناسه‌گذاری محصولات، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، زمینه ردیابی و پایش باقی‌مانده سموم را فراهم می‌کند و امیدواریم در سال جاری به‌طور کامل اجرایی شود.

امامی رضوی در ادامه به برنامه‌های حوزه سیاست‌گذاری سلامت نیز اشاره کرد و گفت: در بخش سیاست‌گذاری سلامت، سند جامع توانبخشی در حال تصویب است و همچنین دو مصوبه مهم مرتبط با کاهش حوادث ترافیکی (مصوبات جلسات شانزدهم و نوزدهم شورا) در حال پیگیری برای اجرا هستند، چرا که همچنان میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث جاده‌ای بالاست.

وی افزود: بحث ساختار دبیرخانه‌های استانی نیز از موضوعات مهم این اجلاس است که در بخش پایانی جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. امیدواریم با اجرای برنامه‌های مصوب و هم‌افزایی میان استان‌ها، شاهد ارتقای سلامت و امنیت غذایی مردم در سراسر کشور باشیم.

