باشگاه خبرنگاران جوان _ ایوب کرد اظهار داشت: عملیات احداث محور روستایی میرکوه -انده به‌صورت امانی و با استفاده از توان ماشین‌آلات راهداری انجام شده است که هدف از اجرای آن ارتقاء ایمنی تردد، بهبود دسترسی روستاییان به مراکز خدماتی و شهری، و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه می‌باشد.

وی با تأکید بر اهمیت بهسازی راه‌های روستایی در توسعه متوازن مناطق افزود: این اداره کل به‌صورت مستمر در حال اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش راه‌های اصلی و فرعی در مناطق کم‌برخوردار است و این اقدامات نقش مهمی در افزایش سطح رفاه مردم و کاهش تصادفات ایفا می‌کند.

شایان ذکر است در مراسم افتتاح این پروژه، نماینده مردم شهرستان‌های میرجاوه و خاش در مجلس شورای اسلامی، فرماندار میرجاوه، و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

منبع حمل نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان