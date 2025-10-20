تیم ملی کبدی بانوان ایران با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ بنگلادش را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان بحرین۲۰۲۵ تیم ملی کبدی دختران ایران در دومین بازی خود ۳۳ بر ۱۹ تیم بنگلادش را شکست داد.

ملی پوشان کشورمان عصر امروز به مصاف تیم هند می‌روند.

برچسب ها: تیم ملی کبدی بانوان ایران ، کبدی بانوان ، کبدی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر دختران؛
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین۲۰۲۵؛
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
آخرین اخبار
صعود تیم گلبال ایران به فینال قهرمانی آسیا
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
چرا تیم ملی ژیمناستیک به مسابقات جهانی اعزام نشد؟
برگزاری نشست هیئت مدیره پرسپولیس/ تکلیف سرخ‌پوشان مشخص می‌شود
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
کسب ۲ مدال نقره و برنز توسط کوراش کاران جوان
پاکستان هم حریف کبدی کاران ایران نشد
عزیزی: روند واگذاری مرکز ملی تنیس ایران متوقف شد
تیم ملی والیبال ساحلی ایران گام نخست را محکم برداشت
پیروزی تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل بنگلادش
کشتی فرنگی زیر ۲۳سال قهرمانی جهان؛ فرخی و هدایتی به نیمه نهایی راه یافتند
گلزن دیروز و معمار بازی امروز
صفیری: پنالتی فولاد در دیدار مقابل ذوب‌آهن گرفته نشد
غیبت سردار آزمون؛ ضربه سنگین به خط حمله شباب الاهلی
انتخابات بدنسازی کاملا قانونی بود/ نام نصیرزاده در میان تایید صلاحیت‌ها نبود
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود قهرمان جهان به مرحله بعد
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد