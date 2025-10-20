تیم ملی کبدی بانوان ایران با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ بنگلادش را مغلوب کرد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u062d\u0631\u06cc\u0646\u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0628\u062f\u06cc \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0648\u062f \u06f3\u06f3 \u0628\u0631 \u06f1\u06f9 \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0646\u06af\u0644\u0627\u062f\u0634 \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.\n\u0645\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062a\u06cc\u0645 \u0647\u0646\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f.