باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طرح تحقیقاتی پرتودهی به پنبه + فیلم

کارشناسان مرکز تحقیقات بروجرد با کمک گرفتن از دانش هسته‌ای موفق به توسعه کشت پنبه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  طرح کشوری پرتودهی هسته ای پنبه، در مزارع استان لرستان جواب داد و پنبه کاران لرستانی با استفاده از ارقام اصلاح شده و پرتودهی هسته ای از هر هکتار بیش از ۴ تن پنبه برداشت کردند.

مطالب مرتبط
طرح تحقیقاتی پرتودهی به پنبه + فیلم
young journalists club

کشت تجاری پنبه با پرتودهی گاما + فیلم

طرح تحقیقاتی پرتودهی به پنبه + فیلم
young journalists club

برداشت طلای سفید از مزارع بشرویه + فیلم

طرح تحقیقاتی پرتودهی به پنبه + فیلم
young journalists club

برداشت پنبه از زمین‌های کشاورزی بخش شمیل بندرعباس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم
۱۷۰۶

خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم
۱۳۴۹

مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم
۹۵۰

روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به حسینیه امام خمینی با ضرب مرشد و اجرای حرکات ورزش زورخانه‌ای + فیلم
۹۱۹

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به حسینیه امام خمینی با ضرب مرشد و اجرای حرکات ورزش زورخانه‌ای + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
آغاز برداشت بنه در کوه‌های سیستان و بلوچستان + فیلم
۹۱۲

آغاز برداشت بنه در کوه‌های سیستان و بلوچستان + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.