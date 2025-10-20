طرح تحقیقاتی پرتودهی به پنبه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640\u00a0 \u0637\u0631\u062d \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0631\u062a\u0648\u062f\u0647\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u067e\u0646\u0628\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0628 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u067e\u0646\u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0631\u062a\u0648\u062f\u0647\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4 \u062a\u0646 \u067e\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n