باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه اعلام کرد: پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ و با توجه به اعلام مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز؛ ۲۸ مهرماه برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز شنبه، ۱۰ آبان ماه فرآیند ثبت‌نام خود را به انجام برسانند.

متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیۀ راهنمای ثبت‌نام و مندرجات اطلاعیه فوق، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند؛ می‌توانند در صورت تمایل تا روز شنبه، ۱۰ آبان ماه، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.