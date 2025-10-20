باشگاه خبرنگاران جوان - ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی پوشان تیم ملی والیبال ساحلی پسران ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ مقابل تیم‌ مالزی، با امتیازهای ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند.

در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازی‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیم‌های چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.

در دیگر دیدار همزمان گروه نخست مسابقات تیم چین موفق به شکست دو بر صفر عربستان با امتیازهای ۲۱ بر ۶ و ۲۱ بر ۱۹ شد.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در دومین مسابقه خود به مصاف عربستان سعودی می‌رود.