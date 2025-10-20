نمایندگان ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان به مصاف حریفان رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب دونیورخون نکیبوف از ازبکستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه بازنده‌ها به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با برنده کشتی میان شانگریف از روسیه و جاکوبسون از آمریکا مبارزه می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

کشتی فرنگی ، مسابقات کشتی فرنگی
اتفاق بزرگ در کشتی ایران؛
قهرمانی شاگردان رسول خادم در جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود قهرمان جهان به مرحله بعد
