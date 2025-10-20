رئیس فدراسیون تنیس از توقف روند واگذاری مرکز ملی تنیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته و حمایت‌های وزیر ورزش و نشست تخصصی واگذاری گفت: لحظاتی پیش و در نشستی که با حضور وزیر ورزش، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، اعضای هیات عالی واگذاری، مناف‌هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد دستور توقف موقت این مر کز مورد موافقت قرار گرفت تا بررسی‌های بیشتر در خصوص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صورت بگیرد.

او ادامه داد: در این مدت حمایت‌ها و تدابیر وزیر ورزش و تلاش‌های صورت گرفته باعث شد این روند که به ضرر ورزش کشور بود متوقف شود و تلاش خواهیم کرد تا مرکز ملی تنیس ایران برای جامعه ورزش و تنیس ایران حفظ شود.

عزیزی تاکید کرد: جا دارد از احمد دنیامالی به عنوان مقام عالی وزارت ورزش و جوانان تشکر کنم چراکه با حمایت‌های ویژه‌ای که از ورزش تنیس داشت این مهم از دستور کار خارج شد.