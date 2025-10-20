باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - در این طرح فروش خودروهای ساینا و کوییک ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با موعد تحویل خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ عرضه شده است.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۹ مهر با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar، خودروی خود را انتخاب کنند.
براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ متقاضیان برای تسهیل در فرآیند خرید می توانند قبل از شروع ثبتنام با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا نسبت به ثبت و یا بهروزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
گفتنی است : به دنبال ساماندهی فرآیند فروش خودرو، قوانین و محدودیتهای جدیدی برای متقاضیان ثبت نام اعمال شده است. خریداران باید پیش از اقدام به ثبت نام، کلیه بندهای زیر را به دقت مطالعه و رعایت کنند.
مهمترین شروط ثبت نام:
- حداقل سن: متقاضیان خرید خودرو باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشند.
- محدودیت کد ملی: ثبت نام صرفاً برای اشخاص حقیقی مجاز بوده و هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است.
- محدودیت پلاک فعال: خریدارانی که در حال حاضر دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام ندارند.
- تبصره استثناء: کسانی که پلاک فعال آنها متعلق به خودرویی با عمر بیش از ۵ سال باشد، از این ممنوعیت مستثنی هستند.
- سابقه خرید قبلی: متقاضی نباید طی ۴۸ ماه گذشته از شرکتهای سایپا و ایران خودرو، و طی ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان، ثبت نام و صدور فاکتور خودرو داشته باشد. (این محدودیت شامل خودروهای تجاری نمیشود.)
- ممنوعیت صلح و انتقال: صلح قرارداد، خرید انصرافی، و انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و همچنین فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
- تطابق اطلاعات بانکی: شماره کارت، شماره حساب بانکی و شماره شبا که وجوه خرید از آن واریز میشود، الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد و مسئولیت درج اطلاعات نادرست بر عهده خریدار است.
- مشتریان حقوقی: ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نمیباشد.
- موقعیت مکانی: کد پستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی باید متعلق به یک استان باشند و امکان تغییر نمایندگی پس از انتخاب وجود ندارد.
- اطلاعات تماس: شماره تلفن همراه اعلام شده نیز باید متعلق به شخص متقاضی باشد.