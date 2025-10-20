باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - در این طرح فروش خودرو‌های ساینا و کوییک ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با موعد تحویل خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ عرضه شده است.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۹ مهر با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar، خودروی خود را انتخاب کنند.

براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ متقاضیان برای تسهیل در فرآیند خرید می توانند قبل از شروع ثبت‌نام با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا نسبت به ثبت و یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.