باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامحسین محمدی، روز دوشنبه در اختتامیه مسابقههای ملی مهارت در اصفهان افزود: ایجاد زیرساختهای گسترده، عادلانه و منصفانه برای مهارتآموزی از اهداف اصلی برنامههای سازمان فنی و حرفهای است.
وی تاکید کرد: تمام شهروندان ایرانی در هر نقطه کشور و در هر سنی، باید امکان بهرهمندی از آموزشهای مهارتی را داشته باشند.
رییس سازمان فنی و حرفهای اضافه کرد: افزایش مهارتها به افزایش دانایی، توانایی و ایجاد اشتغال پایدار منجر میشود.
وی با اشاره به حضور جوانانی از سراسر ایران در بیست و دومین دوره مسابقههای ملی مهارتدر اصفهان اظهار کرد: زیرساختهای مهارتآموزی در کشور رو به رشد است، اما هنوز کافی نیست و نیاز به بهروزرسانی و همگامی با تحولات فناوری وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای سازمان آموزش فنی و حرفهای علاوه بر فراگیری دارای توسعه تنوع رشتهها در حوزههای گوناگون فناوری، صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی است تا جوانان بتوانند از دانش روز جهان بهرهمند شوند.
محمدی با اشاره به برگزاری رقابتهای ملی مهارت اصفهان در ۳۸ رشته از۶۰ رشته جهانی ابراز امیدواری کرد که روزی برای تمام رشتهها در کشور، تکنسینهای ماهر تربیت شود.
وی تصریح کرد: ۳۰ درصد نوآوریها در جهان توسط تکنسینها محقق میشود و این قشر ستونهای توسعه هستند که بسیاری از آنها مسیر زندگی خود را از طریق تلاش، تجربه و کارآفرینی ساختهاند.
وی گفت: مهارت، زبانی بینالمللی است و ما باید به تراز جهانی برسیم تا با اتکاء به استانداردهای بینالمللی، نسل جدیدی از نیروی کار توانمند و کارآفرین را تربیت کنیم.
وی با قدردانی از مشارکت بیش از ۵۰ نهاد و سازمان در برگزاری این مسابقهها در اصفهان تصریح کرد: این رویداد حاصل همافزایی دولت، بخش خصوصی، انجمنهای حرفهای، اتاقهای بازرگانی و شرکتهای بزرگ و کوچک بود و سازمان فنی و حرفهای، تنها نقش هماهنگکننده این جریان ملی را داشت.
منبع ایرنا