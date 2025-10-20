شهروندخبرنگار ما فیلمی از به بار نشستن میوه پیج (نوعی نارنگی) در روستای حاجیکلا صنم در شهرستان قائم شهر استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - درخت میوه پیج یکی از انواع نارنگی است که به دلیل خاصیتهای خاص خود در طراحی باغهای میوه دار مورد استفاده قرار میگیرد. این میوه به دلیل بالای رویش؛ شاخههای ظریف و پر محصولی؛ بهترین گزینه برای پرورش در باغهای میوه دار هستند. میوههای این درختان به دلیل رنگ نارنجی؛ بافت شیرین و آبدار و پوست نازک قابل خودردن هستند و به عنوان پرطرفدارترین میوههای پاییزی شناخته میشوند.
هم اکنون این محصول خوش رنگ و لعاب در روستای حاجیکلا صنم در شهرستان قائم شهر استان مازندران به همت باغدار زحمت کش اقای رضا حاجی به بار نشسته و نمای زیبایی به این منطقه بخشیده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سالار خطیر - مازندران
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.