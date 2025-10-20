باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، آمار تلفات انسانی ناشی از حملات ادامهدار رژیم صهیونیستی تا روز دوشنبه به ۶۸،۲۱۶ شهید و ۱۷۰،۳۶۱ مجروح رسیده است.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۷ تن دیگر به جمع شهدای غزه پیوستهاند که از این تعداد، ۴۵ نفر مستقیماً در اثر حملات و ۱۲ نفر پس از انتقال از زیر آوار جان باختهاند. همچنین ۱۵۸ مجروح جدید به بیمارستانهای این منطقه انتقال یافتهاند.
این وزارتخانه هشدار داده که شمار زیادی از شهدا همچنان در زیر آوار و در معابر عمومی باقی ماندهاند و تیمهای امدادی به دلیل موانع موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.
گزارش جدید حاکی است که از زمان آغاز آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهرماه)، تاکنون ۸۰ شهید و ۳۰۳ مجروح جدید ثبت شده و ۴۲۶ پیکر از زیر آوار خارج گردیده است. این ارقام نشان میدهد که درگیریها و پیامدهای مستقیم آن حتی در دوره آتشبس نیز ادامه داشته است.
منبع: الجزیره